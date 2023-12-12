В Крыму завершается ремонт автодороги «Веселое – Дубки»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму завершается ремонт участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Веселое – Дубки» протяженностью около 5,5 км. Заказчиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

В настоящий момент ремонтно-восстановительные работы данного объекта практически завершены. Дорожники заканчивают установку барьерных ограждений, — сообщили в министерстве транспорта РК.

Отметим, что в 2023 году в Крыму в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 15 объектов ремонта автомобильных дорог общей протяженностью около 161 км. На данный момент активно ведутся строительно-монтажные работы на 6 объектах.