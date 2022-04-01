В Крыму завершают работу по обрезке виноградников

Работы по обрезке крымских виноградников вступили в стадию завершения. На сегодня план выполнен более, чем на 80%.

Обрезано виноградников на площади порядка 13 тысяч гектаров, общая площадь обрезки в этом году составит более 16 тысяч гектаров. Аграрии планируют завершить работы в течение 10 дней. Перезимовка виноградников прошла хорошо. Формирование почки у винограда происходит в течение всего вегетационного периода одновременно с ростом побегов. Наиболее развитые плодоносные почки образуются в средней части побега, выше 4-6 узла от его основания. По результатам мониторинга, который провели специалисты хозяйств, а также учёные ведущих научных институтов и агарных учебных учреждений, потенциал урожайности, наработанный виноградниками Крыма, остаётся на высоком уровне. В дальнейшем многое будет зависеть от погодных условий, в которых пройдёт цветение винограда, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

В этом году господдержка субъектам виноградарства республики будет оказана в размере 680 млн рублей. Площадь закладки виноградников в 2022 году, согласно индикатору по государственной программе, составит 800 гектаров.