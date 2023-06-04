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В Крыму завершен капитальный ремонт поликлиники Республиканской детской клинической больницы

В Крыму завершен капитальный ремонт поликлиники Республиканской детской клинической больницы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 21:44 04.06.2023

Состоялось торжественное открытие поликлинического отделения Республиканской детской клинической больницы после капитального ремонта. В мероприятии приняли участие председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, министр здравоохранения РК Константин Скорупский, руководство и коллектив медицинской организации.

В Крыму завершен капитальный ремонт поликлиники Республиканской детской клинической больницы

Поликлиническое отделение располагается в отдельном крыле здания, на трёх этажах. В отделении оборудованы кабинеты приема пациентов.

Проектом ремонта не было предусмотрено приобретение немедицинской мебели. Она будет приобретена за средства членов нашего Попечительского совета до конца 2023 года, — сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В Крыму завершен капитальный ремонт поликлиники Республиканской детской клинической больницы

В поликлинике ведут амбулаторный прием врачи узких специальностей.

Сюда, как в учреждение третьего уровня оказания медицинской помощи, по направлению лечащего врача из районных и городских больниц приезжают дети со всего полуострова. Теперь в поликлинике созданы современные и комфортные условия как для сотрудников, так и для маленьких пациентов и их родителей, — сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

В Крыму завершен капитальный ремонт поликлиники Республиканской детской клинической больницы

Капремонт поликлиники – это один из этапов масштабной модернизации всего комплекса Республиканской детской клинической больницы. В настоящее время ремонтные работы продолжаются в других корпусах здания медорганизации.

В Крыму завершен капитальный ремонт поликлиники Республиканской детской клинической больницы

Финансирование на капитальный ремонт всего учреждения было выделено в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Работы общей стоимостью свыше одного миллиарда рублей проводятся за счет средств Правительства Москвы.

В Крыму завершен капитальный ремонт поликлиники Республиканской детской клинической больницы

Фото: пресс-служба минздрава РК.

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