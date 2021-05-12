В Крыму завершен ремонт дороги «Доброе – Краснолесье»

Специалисты АО «ВАД» досрочно закончили ремонт дороги «Доброе – Краснолесье» Симферопольского района. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По условиям контракта дорожники расширили дорогу в местах, где её ширина не соответствовала категорийным требованиям. После этого они отфрезеровали старое покрытие и уложили два слоя асфальтобетона.

Рабочие привели в порядок и заасфальтировали площадки остановок общественного транспорта и тротуары, укрепили обочины вдоль прошедшей части. На дороге появилась термопластиковая разметка, — сообщает пресс-служба крымского управления АО «ВАД».

Протяженность дороги «Доброе – Краснолесье» составляет 5,6 км. Работы должны были быть закончены до конца мая.