В Крыму завершен ремонт трассы «Евпатория – Черноморское»

В Крыму завершен ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Евпатория – Черноморское». Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка ремонта 67 км. Работы выполнила подрядная организация АО «ВАД».

Дорожники выполнили работы по фрезерованию, устройству выравнивающего, нижнего и верхнего слоев покрытия. Завершены работы по установке бортового камня, укреплению обочин, восстановлению площадок под автобусные остановки, также на данных участках нанесена разметка и установлены дорожные знаки, — сообщили в министерстве транспорта РК.