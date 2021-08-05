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В Крыму завершен ремонт трассы «Евпатория – Черноморское»

В Крыму завершен ремонт трассы «Евпатория – Черноморское»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:33 05.08.2021

В Крыму завершен ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Евпатория – Черноморское». Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».  Протяженность участка ремонта 67 км. Работы выполнила подрядная организация АО «ВАД».

Дорожники выполнили работы по фрезерованию, устройству выравнивающего, нижнего и верхнего слоев покрытия. Завершены работы по установке бортового камня, укреплению обочин, восстановлению площадок под автобусные остановки, также на данных участках нанесена разметка и установлены дорожные знаки, — сообщили в министерстве транспорта РК.

В Крыму завершен ремонт трассы «Евпатория – Черноморское»

В Крыму завершен ремонт трассы «Евпатория – Черноморское»

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