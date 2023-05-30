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В Крыму завершен ремонт участка дороги «Таврида» – Джанкой – Красноперекопск»
Фото: минтранс РК

В Крыму завершен ремонт участка дороги «Таврида» – Джанкой – Красноперекопск»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:27 30.05.2023

По информации министерства транспорта РК, завершены работы по обустройству участка, на котором выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Таврида» — Джанкой — Красноперекопск» (км 132+606 – км 143+916). В том числе, здесь установлены дорожные знаки, нанесена разметка, обустроены пешеходные переходы.

На стадии завершения работы по ремонту автомобильной дороги регионального значения 35 ОП РЗ 35К-002 «Ялта — Севастополь» (км 8+500 — км 21+900, км 26+775 — км 27+750) и по ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-410 «Первомайское – Воинка» (км 8+164 – км 18+100). На всех объектах ремонта автомобильных дорог ведутся работы по установке дорожных знаков, барьерного и пешеходного ограждения в местах, предусмотренных контрактом, восстанавливаются тротуары, наносится горизонтальная дорожная разметка, — сообщили в минтрансе РК.

 

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