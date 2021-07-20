В Крыму завершилась программа «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке»

В Международном детском центре «Артек» в рамках восьмой смены «Артек» — волшебный киномир» завершила работу программа «Генеральная Ассамблея мира», включающая конкурс и образовательную часть. Проект впервые проведен в партнёрстве с университетом МГИМО МИД РФ.
В игровой форме дети познакомились с работой Организации Объединенных Наций. Артековцы попробовали себя в роли настоящих дипломатов: участвовали в заседаниях и дебатах комитетов, создавали коалиции, обсуждали проект резолюции по итогам работы и предлагали свои поправки к ней, — отмечают в пресс-службе МДЦ «Артек».
Первый этап конкурса «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке» прошел заочно и собрал 258 заявок. Итоги второго этапа были подведены 1 июня, в День защиты детей. Победители были награждены путевками на 8 смену «Артек» – волшебный киномир» (04 – 25 июля 2021 года) и приняли участие в третьем очном этапе конкурса. Финалисты присоединились к образовательной программе «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке», в рамках которой прошли заседания комитета Детской Модели ООН в «Артеке».
«Артек» всегда был и остается площадкой для международного диалога и детской дипломатии. Только за последние семь лет «Артек» принял более 7 тысяч иностранных детей из 93 стран. Понимая значимость международного сотрудничества, в 2021 году мы реализовали программу «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке» вместе с МГИМО. Детская дипломатия – действенный инструмент воспитания молодежи, неравнодушной к своей стране и ориентирующейся в международной повестке. А «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке» — это прекрасный формат продвижения образа России как созидающего и консолидирующего участника мирового сообщества государств. Программа с большим интересом принята детьми. Надеюсь, что эта работа и наше партнерство станут ежегодными, – говорит директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.
Открытие Детской Модели ООН в рамках восьмой смены приурочено к знаменательным датам. 7 июля 1983 года американская школьница Саманта Смит приехала в СССР и посетила «Артек». Визит посла доброй воли Саманты Смит в СССР стало отправной точкой развития детской дипломатии. 18 июля отмечался учрежденный Генеральной ассамблеей ООН Международный день Нельсона Манделы, борца с режимом расовой дискриминации в Южной Африке.
Программа «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке» помогает детям в понимании того, как работает ООН и её главные органы. Это полезно для профессионального самоопределения, успехов в учёбе, в карьере. Но, прежде всего, детям нужно общение, искренняя настоящая дружба. Человек должен уметь себя преподнести в обществе и уметь работать сообща. «Артек» помогает детям раскрыть себя как личностей, которые могут добиться в будущем всего, чего они пожелают, – подчеркивает координатор Московской международной модели ООН имени Чуркина Акоп Торосян.
На всех этапах в этой ответственной миссии артековцев поддерживали наставники и эксперты из МГИМО МИД РФ. Готовясь к участию в заседании Ассамблеи, под руководством тьюторов из МГИМО школьники изучили историю международных отношений, познакомились со структурой и основными направлениями деятельности ООН, практиковались в мастерстве публичных выступлений. Каждый делегат, представляющий государство-члена ООН, изучил позицию страны по вопросу образования. Поиск информации заставил ближе познакомиться также с историей, экономикой, культурой представляемых ими государств.
Участники «Генеральной ассамблеи мира в «Артеке» прошли различные мастер-классы и лекции в интерактивном лектории, а также стали участниками квеста «Артек» и ООН». В ходе выполнения разных заданий артековцы проверили свои знания работы ООН, укрепили и расширили дипломатический лексикон. Квест стал разминкой и подготовкой юных дипломатов к главному этапу программы – моделированию заседания Комитета Генеральной ассамблеи ООН. Повестка – право детей на бесплатное образование.
Юные дипломаты смоделировали открытое заседание Генеральной Ассамблеи ООН. 48 участников выступили с докладами, в которых представили позиции разных стран по вопросу бесплатного образования. Модель ООН дала возможность школьникам получить опыт участия в деятельности многосторонней дипломатии и увидеть, какие возможности возникают в процессе международного взаимодействия. В ходе модельной недели делегаты рассмотрели вопросы качества бесплатного образования, доступа к нему для семей беженцев и иммигрантов, а также качества дистанционного бесплатного обучения. В результате были выработаны 10 поправок, большинством голосов принята итоговая резолюция Ассамблеи, в которой артековцы высказали свои предложения о развитии образования в мире.
Мы видим, как бурно живет мир. Ваш интерес к международным отношениям, ваша вовлеченность – это настоящая помощь в том, чтобы искать решения современных проблем. Кто-то из вас станет специалистом в международных отношениях, надеюсь, вы вспомните идеи, которыми делились в «Артеке», и реализуете их в профессиональной жизни, — поздравил артековцев с завершением «Генеральной ассамблеи мира в «Артеке» руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков.
Лучшими делегатами «Генеральной ассамблеи мира в «Артеке» были объявлены артековцы Елизавета Богданова, София Попова, Диана Юнкелите, Юлия Пананина, Владислав Горев. Юным дипломатам были вручены книги «Дипломатическая служба Российской Федерации» с подписью автора – ректора МГИМО Анатолия Торкунова.
Ключевым событием программы стал дипломатический бал-маскарад «Дружба», который прошел в «Артеке» 19 июля. Бал, по традиции, открылся полонезом. Также юные дипломаты танцевали падеграс, классическую польку, московскую кадриль, сиртаки и другие танцы. Важной частью бала стало исполнение любимого артековского Вальса Дружбы. Распорядителем бала выступила педагог, балетмейстер, организатор и распорядитель балов МГИМО Татьяна Докукина. Под ее руководством дети готовились к ответственному событию и проявили свои танцевальные способности. Красивая музыка, яркие наряды, оформление площадки — все это сделало бал незабываемым.
Справочно
Восьмая смена Международного детского центра «Артек» – волшебный киномир», посвященная киноискусству, продлится с 4 июля по 25 июля. Ее участниками стали 2442 ребенка из 85 регионов Российской Федерации. С 2017 года путевки в Международный детский центр «Артек» распространяются в качестве поощрения за достижения активных детей посредством АИС «Путевка» на основе электронного портфолио. За 2017–2021 гг. в системе зарегистрировано почти 480 тысяч детей со всей России. В 2021 году МДЦ «Артек» готов принять 32 000 детей в рамках 15 смен. В «Артеке» созданы все условия эпидемиологической безопасности.
МГИМО МИД РФ – ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» является одним из ведущих российских и мировых вузов, готовящий специалистов по 18 направлениям: Датой создания МГИМО принято считать 14 октября 1944 года, когда созданный годом ранее международный факультет МГУ был преобразован в отдельный институт. Сложившиеся в МГИМО научные школы продолжают традиции основателей научных направлений в отечественной и мировой науке.
Впервые работу органов ООН сымитировали студенты Гарварда почти 70 лет назад, практика распространилась по миру. В России игры по модели ООН начались в МГИМО в 1990-х годах. Сегодня C-MIMUN (Модель ООН в МГИМО) – самый представительный молодежный форум «модельного» движения, объединяющий делегатов из 40 стран и около 60 городов России.
Реализация программы «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке»» с привлечением известных российских дипломатов и специалистов в области международного сотрудничества будет способствовать формированию представления у детей и подростков о России как о стране, где бережно сохраняются богатые исторические традиции и уделяется большое внимание межкультурному диалогу разных стран и разных национальностей.
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