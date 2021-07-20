В Крыму завершилась программа «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке»

Первый этап конкурса «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке» прошел заочно и собрал 258 заявок. Итоги второго этапа были подведены 1 июня, в День защиты детей. Победители были награждены путевками на 8 смену «Артек» – волшебный киномир» (04 – 25 июля 2021 года) и приняли участие в третьем очном этапе конкурса. Финалисты присоединились к образовательной программе «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке», в рамках которой прошли заседания комитета Детской Модели ООН в «Артеке».

«Артек» всегда был и остается площадкой для международного диалога и детской дипломатии. Только за последние семь лет «Артек» принял более 7 тысяч иностранных детей из 93 стран. Понимая значимость международного сотрудничества, в 2021 году мы реализовали программу «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке» вместе с МГИМО. Детская дипломатия – действенный инструмент воспитания молодежи, неравнодушной к своей стране и ориентирующейся в международной повестке. А «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке» — это прекрасный формат продвижения образа России как созидающего и консолидирующего участника мирового сообщества государств. Программа с большим интересом принята детьми. Надеюсь, что эта работа и наше партнерство станут ежегодными, – говорит директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Открытие Детской Модели ООН в рамках восьмой смены приурочено к знаменательным датам. 7 июля 1983 года американская школьница Саманта Смит приехала в СССР и посетила «Артек». Визит посла доброй воли Саманты Смит в СССР стало отправной точкой развития детской дипломатии. 18 июля отмечался учрежденный Генеральной ассамблеей ООН Международный день Нельсона Манделы, борца с режимом расовой дискриминации в Южной Африке.

Программа «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке» помогает детям в понимании того, как работает ООН и её главные органы. Это полезно для профессионального самоопределения, успехов в учёбе, в карьере. Но, прежде всего, детям нужно общение, искренняя настоящая дружба. Человек должен уметь себя преподнести в обществе и уметь работать сообща. «Артек» помогает детям раскрыть себя как личностей, которые могут добиться в будущем всего, чего они пожелают, – подчеркивает координатор Московской международной модели ООН имени Чуркина Акоп Торосян.

На всех этапах в этой ответственной миссии артековцев поддерживали наставники и эксперты из МГИМО МИД РФ. Готовясь к участию в заседании Ассамблеи, под руководством тьюторов из МГИМО школьники изучили историю международных отношений, познакомились со структурой и основными направлениями деятельности ООН, практиковались в мастерстве публичных выступлений. Каждый делегат, представляющий государство-члена ООН, изучил позицию страны по вопросу образования. Поиск информации заставил ближе познакомиться также с историей, экономикой, культурой представляемых ими государств.

Участники «Генеральной ассамблеи мира в «Артеке» прошли различные мастер-классы и лекции в интерактивном лектории, а также стали участниками квеста «Артек» и ООН». В ходе выполнения разных заданий артековцы проверили свои знания работы ООН, укрепили и расширили дипломатический лексикон. Квест стал разминкой и подготовкой юных дипломатов к главному этапу программы – моделированию заседания Комитета Генеральной ассамблеи ООН. Повестка – право детей на бесплатное образование.