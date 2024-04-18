В Крыму завершили Международную акцию «Сад памяти»

В Крыму завершилась Международная акция «Сад памяти». С 18 марта по 11 апреля в разных регионах республики прошли мероприятия по посадке лесных насаждений. Было высажено более 5800 саженцев и сеянцев лесных растений, среди которых: сосна, кипарис, туя, клён, ясень, пихта и другие.
Главная цель акции – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. В этом году мероприятия были также посвящены 80-летию Крымской наступательной операции. В высадках принимали участие представители лесничеств Республики Крым, ГКУ «Северо-западное объединённое лесничество», а также представители муниципальных образований, члены школьных лесничеств, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, а также волонтёры и неравнодушные местные жители, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
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С тегами: акции в Крыму