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В у завершили Международную акцию «Сад памяти»
фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым

В Крыму завершили Международную акцию «Сад памяти»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:03 18.04.2024

В Крыму завершилась Международная акция «Сад памяти».  С 18 марта по 11 апреля в разных регионах республики прошли мероприятия по посадке лесных насаждений. Было высажено более 5800 саженцев и сеянцев лесных растений, среди которых: сосна, кипарис, туя, клён, ясень, пихта и другие.

Главная цель акции – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. В этом году мероприятия были также посвящены 80-летию Крымской наступательной операции. В высадках принимали участие представители лесничеств Республики Крым, ГКУ «Северо-западное объединённое лесничество», а также представители муниципальных образований, члены школьных лесничеств, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, а также волонтёры и неравнодушные местные жители, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. 

 

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