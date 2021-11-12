В Крыму завершили уборку подсолнечника

О том, что в Республике Крым завершена уборочная кампания подсолнечника, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК – Андрей Рюмшин.

Урожайность в сравнении с прошлым годом увеличилась вдвое. Крымские аграрии намолотили более 97 тысяч тонн маслосемян. Самая высокая урожайность, более 20 ц/га, получена в Красногвардейском и Красноперекопском районах, — цитирует пресс-служба главу Минсельхоза Крыма.

Вице-премьер также добавил, что общая уборочная площадь в 2021 году составила более 64 тысяч гектаров. Посевные площади подсолнечника в республике в сравнении с прошлым годом увеличились на 20%, более чем на 10 тысяч гектаров.