Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Сельское хозяйство Крыма | В Крыму завершили уборку подсолнечника

crimeapress_news

verevo
В Крыму завершили уборку подсолнечника
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В Крыму завершили уборку подсолнечника

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 12:18 12.11.2021

О том, что в Республике Крым завершена уборочная кампания подсолнечника, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК – Андрей Рюмшин.

Урожайность в сравнении с прошлым годом увеличилась вдвое. Крымские аграрии намолотили более 97 тысяч тонн маслосемян. Самая высокая урожайность, более 20 ц/га, получена в Красногвардейском и Красноперекопском районах, — цитирует пресс-служба главу Минсельхоза Крыма.

Вице-премьер также добавил, что общая уборочная площадь в 2021 году составила более 64 тысяч гектаров. Посевные площади подсолнечника в республике в сравнении с прошлым годом увеличились на 20%, более чем на 10 тысяч гектаров.

В Крыму завершили уборку подсолнечника

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.