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В Крыму ждут делегацию из Италии
Архивное фото визита в Крым итальянских политиков в октябре 2016 года

В Крыму ждут делегацию из Италии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:29 18.02.2020

Делегация из Италии посетит Крымский полуостров с ознакомительным визитом в начале марта. Об этом сообщил во вторник глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель.

Делегация из Италии посетит Крым с ознакомительным визитом. Ориентировочно, визит запланирован с 1 по 10 марта. Это руководители муниципальных объединений и муниципальные служащие, — цитирует парламентария РИА Новости.

По его словам, в рамках визита состоятся встречи с представителями крымских муниципалитетов, а также прорабатывается вопрос подписания договора о партнерских отношениях.

В Крыму ждут делегацию из Италии

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