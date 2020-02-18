В Крыму ждут делегацию из Италии

Делегация из Италии посетит Крымский полуостров с ознакомительным визитом в начале марта. Об этом сообщил во вторник глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель.

Делегация из Италии посетит Крым с ознакомительным визитом. Ориентировочно, визит запланирован с 1 по 10 марта. Это руководители муниципальных объединений и муниципальные служащие, — цитирует парламентария РИА Новости .

По его словам, в рамках визита состоятся встречи с представителями крымских муниципалитетов, а также прорабатывается вопрос подписания договора о партнерских отношениях.