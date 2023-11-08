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В у женщину посадили за взятку. Нюанс: не брала деньги, а давала
Фото: smartik.ru

В Крыму женщину посадили за взятку. Нюанс: не брала деньги, а давала

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:49 08.11.2023

В Крыму Раздольненский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. На основании представленных прокуратурой доказательств она признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ («дача взятки»).

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимая, достоверно зная об отсутствии законных оснований, подтверждающих возникновение права собственности на земельный участок, передала денежные средства в размере 111 тыс. рублей сотруднику территориального органа Госкомрегистра за незаконную регистрацию права собственности на земельный участок, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ей также назначен штраф в размере 1,1 млн. рублей. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении бывшего работника Госкомрегистра находится на рассмотрении в суде.

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