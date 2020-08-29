В Крыму — значительный рост числа заболевших COVID-19. За сутки — 76 случаев

Вчера, напомним, Крым установил рекорд по числу заразившихся COVID-19 — были выявлены 84 человека с таким диагнозом. В субботу же Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации ещё 76 новых случаев коронавирусной инфекции в РК:

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции. 33 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения (в том числе 2 — прибывшие из других субъектов).

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2347 случаев новой коронавирусной инфекции. 89 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1779 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 355 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3357 человек.

Выздоровевших за весь период – 1624 человека.