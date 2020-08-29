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По состоянию на утро 30 июня зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших – трое строителей, прибывших на заработки из других регионов страны, у них была выявлена коронавирусная инфекция при обследовании перед приёмом на работу. Также в числе новых пациентов – медсестра, приехавшая в отпуск из Петропавловска-Камчатского, женщина, контактировавшая с прибывшими из Санкт-Петербурга родственниками, и 14-летняя девочка – дочь заболевшей ранее женщины. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 235 человек. В настоящий момент в стационарах находится 44 человека. Выздоровело 179 человек, 4 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 123 человека, в городской больнице № 9 – 78. Под наблюдением по месту жительства – 687 человек. За 29 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошли 895 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.
Фото: 9111s.ru

В Крыму — значительный рост числа заболевших COVID-19. За сутки — 76 случаев

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:12 29.08.2020

Вчера, напомним, Крым установил рекорд по числу заразившихся COVID-19 — были выявлены 84 человека с таким диагнозом. В субботу же Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации ещё 76 новых случаев коронавирусной инфекции в РК:

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции. 33 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения (в том числе 2 — прибывшие из других субъектов).

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2347 случаев новой коронавирусной инфекции. 89 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1779 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 355 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3357 человек.

Выздоровевших за весь период – 1624 человека.

В Крыму - значительный рост числа заболевших COVID-19. За сутки - 76 случаев

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