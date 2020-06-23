В курортном селе Рыбачье инвестор обустраивает автокемпинг  

В селе Рыбачье (юго-восточное побережье Крыма, «Большая Алушта») инвестор ИП Иванов Т.Л. благоустраивает участок набережной с созданием парковки для автокемпинга. Инвестиционный проект предполагает организацию зон для удобства пользования пляжной территорией со всей необходимой инфраструктурой. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Республики Крым (КРРК)

Сотрудники КРРК в рамках выездного осмотра посетили инвестиционную площадку, где проходят строительно-монтажные работы.

В настоящий момент рабочие реконструировали подпорную стену, лестницу, обустроили заезд на территорию пляжа. Кроме того, проект предполагает и оборудованные съезды для маломобильных групп населения. Также планируется, что на парковке благоустроят места не только для автодомов и трейлеров, но и для установки палаток. Отметим, что на протяжении многих лет этот участок пляжа в селе Рыбачье используется как стихийный кемпинг, — говорится в сообщении.

Планируемый объем инвестиций в проект составит около 16 млн. рублей, на сегодняшний день уже вложено 1,3 млн. рублей.