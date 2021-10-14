В Кызыле пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия
15 октября 2021 года на площадках МБОУ СОШ № 17 г. Кызыла и ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.
Цель проведения мероприятия – формирование и укрепление гражданской идентичности и межнационального согласия среди детей и молодежи Российской Федерации.
Мероприятие сфокусировано на решении следующих основных задач:
- укрепление единства многонационального народа Российской Федерации;
- сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации;
- развитие в гражданском обществе социальной солидарности;
- воспитание социально ответственной личности, обеспечит гармонизацию межэтнических отношений.
К участию в мероприятии приглашаются: специалисты в сфере воспитания, обучающиеся общеобразовательных организаций, молодежь, родители, педагогические работники, представители спортивных, общественных и религиозных организаций, учреждений культуры.
Основные форматы работы мероприятия:
- Открытый урок «Семья народов России».
- Проектная мастерская «Фестиваль национальных культур «Евразия».
- Мастер-классы «Ситуации межкультурного общения», «Определение языковой компетенции в условиях двуязычия республики», «Безэквивалентная лексика в переводах (на материале параллельного подкорпуса электронного корпуса текстов тувинского языка)».
- Семинар «Конфессиональный диалог в поликультурной образовательной среде».
- Стратегическая сессия «Народы Республики Тыва: межкультурный и межрелигиозный диалог».
В качестве ведущих мероприятий приглашены педагоги общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, представители РАН, РАО, общественных и религиозных организаций, авторы практик по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия, специалисты в сфере воспитания.
Участие в мероприятии: очное и бесплатное.
Всем участникам мероприятия будет выдан именной электронные сертификат.
Регистрация на мероприятие: доступна на сайте – https://rus.life/#events.
Подробнее о мероприятии: https://youtu.be/2qdLsPgwJEs
Время и место проведения мероприятия: 10:00-17:00
- МБОУ СОШ № 17 г. Кызыла (г. Кызыл, ул. 70-летия Победы, д. 2)
- ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (г. Кызыл, ул. Ленина, д. 36)
Организаторы мероприятия: АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Консультирование по вопросам, связанным с участием в мероприятии, осуществляется по телефону +7 (495) 225-54-58 или электронной почте mail@rus.life.
Контактное лицо – Пшеничный Денис Игоревич.
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