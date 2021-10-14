В Кызыле пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия

15 октября 2021 года на площадках МБОУ СОШ № 17 г. Кызыла и ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.

Цель проведения мероприятия – формирование и укрепление гражданской идентичности и межнационального согласия среди детей и молодежи Российской Федерации.

Мероприятие сфокусировано на решении следующих основных задач:

укрепление единства многонационального народа Российской Федерации;

сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации;

развитие в гражданском обществе социальной солидарности;

воспитание социально ответственной личности, обеспечит гармонизацию межэтнических отношений.

К участию в мероприятии приглашаются: специалисты в сфере воспитания, обучающиеся общеобразовательных организаций, молодежь, родители, педагогические работники, представители спортивных, общественных и религиозных организаций, учреждений культуры.

Основные форматы работы мероприятия:

Открытый урок «Семья народов России». Проектная мастерская «Фестиваль национальных культур «Евразия». Мастер-классы «Ситуации межкультурного общения», «Определение языковой компетенции в условиях двуязычия республики», «Безэквивалентная лексика в переводах (на материале параллельного подкорпуса электронного корпуса текстов тувинского языка)». Семинар «Конфессиональный диалог в поликультурной образовательной среде». Стратегическая сессия «Народы Республики Тыва: межкультурный и межрелигиозный диалог».

В качестве ведущих мероприятий приглашены педагоги общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, представители РАН, РАО, общественных и религиозных организаций, авторы практик по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия, специалисты в сфере воспитания.

Участие в мероприятии: очное и бесплатное.

Всем участникам мероприятия будет выдан именной электронные сертификат.

Регистрация на мероприятие: доступна на сайте – https://rus.life/#events.

Подробнее о мероприятии: https://youtu.be/2qdLsPgwJEs

Время и место проведения мероприятия: 10:00-17:00

МБОУ СОШ № 17 г. Кызыла (г. Кызыл, ул. 70-летия Победы, д. 2)

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (г. Кызыл, ул. Ленина, д. 36)

Организаторы мероприятия: АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Консультирование по вопросам, связанным с участием в мероприятии, осуществляется по телефону +7 (495) 225-54-58 или электронной почте mail@rus.life.

Контактное лицо – Пшеничный Денис Игоревич.