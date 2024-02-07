В Ленинском районе Крыма местный житель осужден за угон мопеда

В Ленинском районе Крыма суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Судебным разбирательством установлено, что в августе 2023 года, находясь около одного из многоквартирных домов в городе Щелкино, ранее судимый мужчина совершил угон мопеда марки «Хонда», скрывшись на нем с места совершения преступления, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.