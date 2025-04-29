В летний сезон в Севастополе ждут вдвое больше туристов

На юге России ожидается увеличение турпотока на майские праздники и в высокий сезон, следует из апрельского доклада Банка России «Региональная экономика». Аналогичная тенденция отмечается и в Севастополе, где бронирование туров на весну-лето заметно выросло по сравнению с прошлым годом.

По данным региональных властей, загрузка севастопольских отелей весной прогнозируется на 50% выше, чем год назад, а летом будет почти вдвое больше.

Благодаря более продолжительным майским праздникам повысился средний уровень бронирования, а специальные предложения отелей и туроператоров стимулируют спрос на летний сезон. Привлекательность отдыха в Севастополе усилилась на фоне развития не только курортного, но и экскурсионного направления — в городе-герое открываются новые знаковые историко-культурные объекты и туристические маршруты. Улучшается транспортная доступность региона: появляются скоростные дороги, значительно сокращающие время путешественников в пути, — отмечает и.о. управляющего Отделением по г. Севастополь Южного ГУ Банка России Виталий Сидоренко.

Больше информации о тенденциях текущей экономической ситуации можно найти в апрельском выпуске доклада Банка России. Он основан на официальных статистических данных, мнениях аналитиков и экспертов, бизнес-опросах с участием около 15 тыс. предприятий страны, включая почти 120 севастопольских.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

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