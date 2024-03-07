В Ливадии презентовали выставку к годовщине Крымской весны

В Музыкальном салоне Ливадийского дворца состоялось открытие выставки «О, Крым, ты символ вдохновенья!» к 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
На выставке представлены живописные и графические работы из собрания Ливадийского дворца-музея, выполненные крымскими художниками Яковом Басовым, Сергеем Бакаевым, Павлом Шумовым, Инной Аслановой, Валентином Божко и другими, запечатлевшими неповторимые уголки Крыма в весеннее время года.
Весной 2021 года Ливадийский дворец-музей получил в дар от московских коллекционеров 100 акварелей выдающегося отечественного мастера Эммануила Бернштейна, на которых изображены крымские пейзажи и архитектурные памятники полуострова. Часть подаренной коллекции также представлена посетителям музея.
Кроме работ известных художников в экспозицию вошли и работы преподавателей, учеников Ялтинской детской художественной школы им. Ф.А. Васильева.
Выставка будет экспонироваться до 31 мая.
источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы – Ливадийский дворец-музей
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