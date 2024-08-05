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В Ливадийском дворце прошёл круглый стол «Артек — центр детской дипломатии»

В Ливадийском дворце прошёл круглый стол «Артек — центр детской дипломатии»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:52 05.08.2024

Круглый стол «Артек — центр детской дипломатии» собрал детей, которые приехали на международную смену из регионов России и более чем 60 стран мира.

В международной смене «Артека» в этом году победители различных конкурсов и олимпиад. Многие из ребят, приехавших из других стран, родились и воспитываются в многонациональных семьях и для многих Россия вторая Родина.

В круглом столе приняли также участие представители МИД России, политики, представители экспертного сообщества. Приветствие участникам круглого стола направил Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в котором он пожелал участникам обменяться мнениями в неформальном ключе и познакомиться с уникальным историческим наследием, многообразием культур и красотами Крыма. Модераторами круглого стола выступили Директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков, Представитель МИД России в Крыму Артём Березовский, директор «Артека» Константин Федоренко. От имени руководства Ялты в мероприятии приняла участие помощник главы администрации Янины Павленко Любовь Грибкова.

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На круглом столе выступили дети из Турции, Катара, Монголии, России, Египта, Беларуси, Южной Осетии, Кыргызстана, Буркина-Фасо и других стран. Одна из представителей Белоруссии во время выступления спела песню «Беловежская пуща», чтобы ещё больше донести культуру своей страны присутствующим.  Выступления артековцев были посвящены необходимости сотрудничества в рамках БРИКС и построения многополярного мироустройства, важности сохранения традиционных семейных ценностей и обмена культурными связями, экологической безопасности.

Артековская международная смена длится 21 день и уже скоро её участники отправятся по домам, где расскажут о незабываемом времени в Крыму, а некоторые в следующем году вернутся в «Артек» уже в качестве наставников для младших ребят.

В Ливадийском дворце прошёл круглый стол «Артек - центр детской дипломатии»

По информации Любови Грибковой 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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