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В марте 2021 года в Республике Крым запланировано проведение более 700 ярмарок
Фото: https://rk.gov.ru/ru/article/show/10619

В марте 2021 года в Республике Крым запланировано проведение более 700 ярмарок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:08 03.03.2021

Минпром Крыма приглашает фермеров принять участие в ярмарочных мероприятиях.

Для обеспечения жителей и гостей республики сельскохозяйственной продукцией, насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией крымских производителей, В марте 2021 года в городских и сельских поселениях Республики Крым запланировано проведение более 700 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки.

Основная цель проведения ярмарок – обеспечение жителей и гостей республики сельскохозяйственной продукцией, насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией крымских производителей, — отметили в республиканском Совмине.

Минпром Крыма приглашает фермеров принять участие в ярмарочных мероприятиях.

 С графиком проведения ярмарочных мероприятий можно ознакомиться здесь.

В марте 2021 года в Республике Крым запланировано проведение более 700 ярмарок

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