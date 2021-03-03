В марте 2021 года в Республике Крым запланировано проведение более 700 ярмарок

Минпром Крыма приглашает фермеров принять участие в ярмарочных мероприятиях.

Для обеспечения жителей и гостей республики сельскохозяйственной продукцией, насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией крымских производителей, В марте 2021 года в городских и сельских поселениях Республики Крым запланировано проведение более 700 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки.

Основная цель проведения ярмарок – обеспечение жителей и гостей республики сельскохозяйственной продукцией, насыщения внутреннего потребительского рынка продукцией крымских производителей, — отметили в республиканском Совмине.

Минпром Крыма приглашает фермеров принять участие в ярмарочных мероприятиях.

С графиком проведения ярмарочных мероприятий можно ознакомиться здесь.