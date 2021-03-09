В марте стартовал плей-офф КХЛ 2020/2021

Регулярный сезон КХЛ 2020/2021 прошел без сюрпризов. Все команды, которые показывали стабильный хоккей высокого уровня, в итоге и пробились в нокаут-раунд. Первые матчи плей-офф также прошли без больших неожиданностей, фавориты по большей части подтверждают свой класс и после домашних матчей имеют перевес над своими соперниками.

Рассмотрим все пары плей-офф и разберем первые результаты и перспективы команд.

Где можно найти статистику по плей-офф КХЛ?

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Что происходит в Западной сетке плей-офф?

На Западе КХЛ лишь «Северсталь» на старте смогла зацепиться с московским «Динамо» на выезде. Проиграв первый матч 0:1, череповчане выиграли вторую игру 5:2. Очень симпатичная дружина у Разина, она может удивлять и дальше. В остальных парах фавориты пока что доказывают свое превосходство.

СКА дважды обыграл дома минское «Динамо», хотя в обоих случаях команда из Беларуси давала бой: проиграла 2:4 первый матч и чуть было не сотворила супер-камбэк во втором (проигрывала 0:3, но сумела сравнять счет 4:4). Тем не менее, и вторую игру против питерцев «Динамо» проиграло – 4:6.

ЦСКА и «Локомотив» выиграли первые матчи своих серий против «Спартака» и «Йокерита» соответственно со счетом 1:0. В этих сериях ожидается борьба, особенно в противостоянии финской команды и «Локомотива».

Как обстоят дела в Восточной сетке плей-офф?

В Восточной сетке ожидается больше борьбы. Каждое противостояние может затянуться минимум на 5-6 матчей. Пока что лишь «Авангард» уверенно 2:0 в серии обыгрывает «Автомобилист», в остальных парах фавориты не имеют ощутимого перевеса над своими соперниками. Так, «Металлург» после яркой победы 7:4 проиграл «Барысу» 1:2 во втором матче. «Салават Юлаев» наверняка помучается с «Трактором»: проиграл ему 1:3 дома первый матч, с огромным трудом вырвал победу во второй игре в овертайме – 3:2. «Ак Барс» лишь 2:1 обыграл «Торпедо» в Казани в первой игре. Здесь также нижегородцы могут навязать борьбу лидеру «Востока».

Кто имеет наибольшие шансы на победу в Кубке Гагарина?

Введение потолка зарплат прилично уровняло команды. В 2021 году нет такого разброса в уровне между топовыми коллективами и вчерашними аутсайдерами вроде «Северстали» или минского «Динамо». Так что кульминация сезона КХЛ 20/21 обещает быть жаркой, возможны сюрпризы. А фавориты Кубка Гагарина, на наш взгляд, следующие: ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард» и московское «Динамо».