В МЧС пока не подтвердили версию о том, что в жилом доме на Леваневского взорвался газовый баллон

В Севастополе ликвидируют последствия происшествия на улице Леваневского. Об утреннем взрыве — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. И если на первых порах в комментариях звучало «взрыв газового баллона», затем – «взрыв бытового газа». Вот и в сообщении ГУ МЧС России по г. Севастополю от констатации причин пока воздержались.

В 8 часов 35 минут в Главное управление МЧС России по городу Севастополю поступила информация о происшествии на улице Леваневского в четырёхэтажном жилом многоквартирном доме. К месту оперативно выдвинулись силы МЧС и другие экстренные службы. Было установлено, что случилось частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами без дальнейшего воспламенения. Спасатели МЧС России и Спасательной службы Севастополя проводят разбор конструкций. На месте задействованы специалисты газовой службы, профильных департаментов и ведомств, правоохранители.

Из подъезда, где пострадало несколько квартир, было эвакуировано 8 человек, в том числе 4 детей. На первом этаже данного дома, где располагается детская поликлиника, разрушений нет. Для обеспечения безопасности во время работ по обследованию несущих конструкций из поликлиники было эвакуировано 40 человек, из них 25 детей. На месте работали психологи МЧС России – они оказали консультативную помощь семьям с детьми. Погибших, пострадавших в результате происшествия нет. Причины и обстоятельства будут установлены компетентными органами, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Проверкой ЧП в доме №18 по ул. Леваневского занимается и прокуратура. Даже предварительные выводы – пока не озвучиваются.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Лица, проживающие в доме, эвакуированы. Сведений о погибших и пострадавших в настоящее время не имеется. Прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также надзорным ведомством взято на контроль соблюдение прав жильцов дома. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении пресс-службы севастопольской прокуратуры.