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В МЧС рассказали о ликвидации последствий непогоды в у

В МЧС рассказали о ликвидации последствий непогоды в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 12:59 20.11.2023

18 и 19 ноября в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Прогноз оправдался.

Максимальные осадки выпали на территории ГО Ялта, ГО Алушта и Красногвардейском районе. Максимальные порывы ветра были зафиксированы в Черноморском и Ленинском районах, — сообщили в МЧС РК.

В МЧС рассказали о ликвидации последствий непогоды в Крыму

По информации чрезвычайного ведомства, в результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений были зарегистрированы отключения электроснабжения и газоснабжения. Зафиксированы многочисленные падения деревьев, 3 срыва кровли, 5 подтоплений территорий, 1 сход сели.

В МЧС рассказали о ликвидации последствий непогоды в Крыму

Все работы по ликвидации происшествий, связанных с непогодой оперативно проводятся профильными организациями и органами местного самоуправления. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» также привлекались к ликвидации последствий непогоды. Всего за выходные дни на единый номер «112» поступило 3368 вызовов, связанных с прохождением комплекса опасных метеорологических явлений, — отметили в МЧС РК.

В МЧС рассказали о ликвидации последствий непогоды в Крыму

Сегодня в Крыму действует штормовое предупреждение. Спасатели и коммунальные службы перешли на работу в круглосуточном режиме. Всего для ликвидации последствий непогоды в Крыму привлечено от РСЧС 189 человек и 73 единицы техники.

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