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В МЧС России в Севастополе подвели итоги деятельности за май

В МЧС России в Севастополе подвели итоги деятельности за май

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 12:04 06.06.2020

В Главном управлении МЧС России по городу Севастополю подвели итоги реагирования подразделений за один из самых напряженных месяцев года для спасателей – май. В период празднования майских торжеств спасатели севастопольского гарнизона были переведены на усиленный режим службы.

Подразделения задействовались по предназначению 496 раз. На территории города Севастополя за отчетный период ликвидировано  119 техногенных пожаров, в результате гибели людей не допущено. Спасено 12 человек, из них 4 – дети. Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 28 раз. Спасено 4 человека. За отчетный период обнаружено более 200 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной Войны. Все вышеуказанные предметы обезврежены, — отмечает начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Сергей Куртуков.

Кроме того, представитель руководства Главного управления отдельно подчёркивает, что в указанный период было организовано тестирование личного состава на наличие новой коронавирусной инфекции.

Положительных результатов не зафиксировано, заболевших нет, — сообщает Сергей Куртуков.

Также в ведомстве напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в условиях пожароопасного сезона и призывает обеспечить детям здоровый и безопасный отдых в период летних каникул.

В МЧС России в Севастополе подвели итоги деятельности за май

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