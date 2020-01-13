13 января премьерой документального фильма «Артековский закал» в МДЦ «Артек» отметили 75 лет окончания самой длинной смены – смены, которая началась 22 июня 1941-го и завершилась 12 января 1945 года. В те минуты, когда на экране появились первые кинокадры, в поселке Белокуриха школьники возложили переданную из Крыма гирлянду из кипарисовых веток к памятному знаку Алтайскому «Артеку», который на четыре года стал домом для детей из охваченных боями западных территорий страны. 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. Директор «Артека» Константин Федоренко отмечает:

Нам бы хотелось, чтобы в год 75-летия Великой Победы в «Артеке» состоялся особый и очень деликатный разговор о личном отношении к войне. Разговор, призванный сделать ребенка не пассивным потребителем информации, а активным соучастником важного события, которое эмоционально включает человека в контекст отечественной истории и зарождает личное отношение к прошлому.

Первым словом в таком диалоге с ребенком и стала премьера фильма «Артековский закал» киностудии им. Горького. О самой длинной артековской смене фильм рассказывает через истории детей и вожатых 40-хгодов.

Эта летняя смена в «Артеке» началась 22 июня 1941 года. А уже 1 июля 300 артековцев из оккупированных фашистами западных территорий (Белоруссии, Молдавии, России, Прибалтики) вместе с вожатыми и директором лагеря были отправлены в эвакуацию. Долгие 15 месяцев добирались они по дорогам войны (Артек – Москва – «Мцыри» – Москва – Горький – Сталинград – станица Нижне-Чирская – Сталинград – Серебряные пруды – Камышин – Казань – Уфа – Челябинск – Омск – Новосибирск – Барнаул – Бийск – Белокуриха). Алтайский поселок Белокуриха стал для артековцев домом до 12 января 1945 года, — рассказали в пресс-службе МДЦ «Артек».

К слову, еще живы участники тех событий – Валентина Григорьевна Бабель (Тюшкина) из Москвы, Этель Аэсма и Виктор Кескюла из Эстонии. Они и стали главными героями фильма.

Представила картину артековцам режиссер Татьяна Мирошник:

Три года назад я увидела заметку про самую длинную артековскую смену. И подумала, какая интересная история в жизни нашей страны, а я ничего не знаю. А я как сценарист очень люблю исторические темы, и мне захотелось написать сценарий. Начала собирать по крупицам статьи, воспоминания, фильмы – все, что где-то когда-то было на эту тему. С идеей документального фильма пришла на киностудию им. Горького, которая подала документ на грант в Министерство культуры. Это фильм для всех, кто хочет знать историю. И не только историю «Артека» – в самой длинной смене отразилась жизнь всей нашей страны.

Из фильма юные зрители узнали, что в Белокурихе вместе со страной артековцы помогали фронту: писали письма солдатам, работали в госпиталях и в подсобных хозяйствах, заработали 116 тысяч рублей на изготовление танка Т-34. Пионеры 40-х годов поделились и трогательными личными воспоминаниями – как бережно хранили под подушкой последнюю открытку от родителей, как в школе делились карандашами с алтайскими ребятишками, как пели песни и провожали повзрослевших друзей на фронт.

После кинопросмотра артековцы Почтой Крыма отправили открытки героям фильма, участникам самой длинной смены.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»