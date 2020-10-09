В МДЦ «Артек» построят ситуационный центр

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство и реконструкцию объектов Международного детского центра «Артек» в Крыму. По итогам оценки материалов выдано положительное заключение.

В ходе реконструкции МДЦ «Артек», проект которого был одобрен экспертами Крымского филиала Главгосэкспертизы России, на территории детского центра построят здание ситуационного центра в рамках 4 этапа комплекса инженерно-технических мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности Международного детского центра «Артек». Пятиэтажное здание площадью 2542,34 кв.м предназначено для размещения работников «Артека», управляющих инженерным обеспечением детского центра, и работников охранных структур. В здании обустроят помещения охраны, рабочие кабинеты, комнаты отдыха, пункт связи, технические и санитарно-бытовые помещения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, проектом предусмотрено строительство здания блочной комплектной трансформаторной подстанции. Территорию объекта благоустроят и озеленят, а также сделают доступной для людей с ограниченными физическими возможностями.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Застройщик – Международный детский центр «Артек». Генеральный проектировщик – ООО «Стройгазмонтаж».

СПРАВКА: Международный детский центр «Артек», расположенный на побережье Черного моря в поселке городского типа Гурзуф, был создан в 1925 году и на тот момент представлял собой небольшой летний палаточный лагерь. В первый год здесь отдохнуло 320 детей, а спустя почти столетие центр посетили более полутора миллиона артековцев. С осени 2014 года в «Артеке» проводят глобальную реконструкцию, которая позволила обновить девять детских лагерей центра — «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озерный», «Полевой», «Речной», «Хрустальный» и «Янтарный».