В МДЦ «Артек» презентовали арт-объект по мотивам повести-притчи Ричарда Баха

В Международном детском центре «Артек» в рамках партнерской программы «Территория развития – городская среда» Центра социально-экономических инициатив «Мое Отечество» установлен арт-объект по мотивам повести-притчи Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», которая стала манифестом безграничной духовной свободы и приверженности своей мечте. Во время церемонии открытия арт-объекта артековцы провели флешмоб «Чайка, живущая в каждом из нас».

Идея установить арт-объект «Чайка» родилась в «Артеке», когда мы узнали, что 14 артековская смена будет посвящена книге Ричарда Баха, – говорит руководитель программы «Территория развития – городская среда» Сергей Кочнев. – Это важная и ценная книга, в ней заложены глубокие смыслы! Мы не просто привезли и установили арт-объект, мы вложили в него идею и содержание – это партнерство, товарищество, дружба, взаимовыручка. Но прежде всего, конечно же, как и в книге Ричарда Баха, – это мечта, стремление к чему-то высокому, важному, к совершенствованию.

Во время открытия арт-объекта состоялся флешмоб «Чайка, живущая в каждом из нас», на котором участники события предложили зародить новую традицию – обмениваться своими мечтами с друзьями. Каждый из ребят принес с собой изготовленную собственными руками в технике оригами чайку, на крыльях которой написал свою мечту и свой контакт. В знак разделения мечты артековцы обменялись чайками с новыми друзьями.

В своих руках ребята держали большую ценность – чью-то веру в будущее, в мечту. Они обещали друг другу бережно отнестись к ней, постараться приблизить её исполнение. Флешмоб стал вкладом ребят в мечту своего друга и стремлением поддерживать его на расстоянии. Артековцы предложили продолжить флешмоб в своих городах, для этого они попросят обменяться мечтами членов семьи, школьных друзей и всех неравнодушных людей. Ведь артековцы теперь точно знают, что мечту можно осуществить только тогда, когда есть люди, которые тебя поддерживают! — подчёркивают в пресс-службе МДЦ «Артек».

Также артековцы принесли с собой камешки с берега Черного моря, на них они написали слова, которые, по их мнению, вдохновляют, оберегают, напоминают. В книге Ричарда Баха есть простая, но в то же время очень сложная фраза: «Постарайся постичь, что такое Любовь!» Именно это слова было написано на камешках у многих ребят. По завершении акции каждый положил свой камень у основания «Чайки». Участники события высказали мнение, что артековские отряды, которые в будущем будут приходить сюда, впитают в себя эмоции и намерения, которые были вложены в это место сегодня.

Архитектурными разработчиками арт-объекта являются ведущие эксперты в области архитектуры –Александр Асафов, Валерия Асафова и Сергей Муратов. Каждый из участников события – артековцы и вожатые, волонтеры и педагоги – внес свой вклад в созидательный процесс арт-объекта.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»