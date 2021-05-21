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В МДЦ «Артек» пройдет День национальных культур народов России
фото: пресс-служба МДЦ "Артек"

В МДЦ «Артек» пройдет День национальных культур народов России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:41 21.05.2021

24 мая в МДЦ «Артек» пройдет День национальных культур народов России — центральное событие 6-й смены «Мы дети твои, Россия!». Его участниками станут 2516 артековцев из 85 регионов, отдыхающих в Международном детском центре.

В рамках Дня национальных культур народов России состоится интеллектуально-познавательная игра-путешествие «АзБукиВеди». Ее цель — воспитание бережного и внимательного отношения к родному языку, расширение знаний детей о русском языке, формирование культуры речевого общения, развитие познавательного интереса, воспитание гордости за свой родной язык и потребность его сохранять, — сообщили в пресс-службе МДЦ «Артек».

В этот день также пройдет фестиваль «Матрешки», будут работать площадки:

  • ярмарка «Дружба на всех языках»;
  • играй-город «Игры народов России»;
  • «Фестиваль народов России»;
  • конкурсно-развлекательная программа «Игры народов России».

В течение дня артековцы примут участие в «Классных встречах» – познакомятся с известными людьми, оказавшими большое влияние на развитие отечественной культуры, науки и спорта. Среди гостей «Артека»:

  • актриса театра и кино Елена Захарова;
  • певица, актриса, победительница телешоу «Голос-2016» Дарья Антонюк;
  • руководитель направления по развитию дополнительного образования детей и педагогов Фонда инфраструктурных и образовательных программ Светлана Решетникова;
  • тележурналист, преподаватель и общественный деятель, кандидат социологических наук, основатель, президент и руководитель АНО «АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» Арина Шарапова;
  • археолог, научный сотрудник Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. Вернадского. председатель Совета «Крымской Лиги КВН», участник команды КВН «Сборная СССР», редактор Крымской Лиги КВН, Всероссийской Юниор Лиги и Всекрымской Юниор-Лиги КВН, автор и руководитель проекта «Детский КВН онлайн — Скинь Посмеяться!» Сергей Мульд;
  • заслуженный артист Республики Крым, лауреат Государственной премии Республики Крым Владимир Кудрявцев;
  • программный директор «Детского радио», радийный продюсер, ведущий и автор программ Виктор Приворотский.

В онлайн-формате с ребятами встретится армянская русскоязычная писательница, блогер, лауреат премии «Ясная Поляна» и номинант «Большой книги», автор бестселлеров «Манюня» и «Люди, которые всегда со мной» Наринэ Абгарян.

В МДЦ «Артек» пройдет День национальных культур народов России

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