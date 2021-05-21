В МДЦ «Артек» пройдет День национальных культур народов России

В этот день также пройдет фестиваль «Матрешки», будут работать площадки:

ярмарка «Дружба на всех языках»;

играй-город «Игры народов России»;

«Фестиваль народов России»;

конкурсно-развлекательная программа «Игры народов России».

В течение дня артековцы примут участие в «Классных встречах» – познакомятся с известными людьми, оказавшими большое влияние на развитие отечественной культуры, науки и спорта. Среди гостей «Артека»:

актриса театра и кино Елена Захарова;

певица, актриса, победительница телешоу «Голос-2016» Дарья Антонюк;

руководитель направления по развитию дополнительного образования детей и педагогов Фонда инфраструктурных и образовательных программ Светлана Решетникова;

тележурналист, преподаватель и общественный деятель, кандидат социологических наук, основатель, президент и руководитель АНО «АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» Арина Шарапова;

археолог, научный сотрудник Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. Вернадского. председатель Совета «Крымской Лиги КВН», участник команды КВН «Сборная СССР», редактор Крымской Лиги КВН, Всероссийской Юниор Лиги и Всекрымской Юниор-Лиги КВН, автор и руководитель проекта «Детский КВН онлайн — Скинь Посмеяться!» Сергей Мульд;

заслуженный артист Республики Крым, лауреат Государственной премии Республики Крым Владимир Кудрявцев;

программный директор «Детского радио», радийный продюсер, ведущий и автор программ Виктор Приворотский.

В онлайн-формате с ребятами встретится армянская русскоязычная писательница, блогер, лауреат премии «Ясная Поляна» и номинант «Большой книги», автор бестселлеров «Манюня» и «Люди, которые всегда со мной» Наринэ Абгарян.