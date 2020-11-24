В МДЦ «Артек» прошел театрализованный перформанс «Тайны старого Дворца»

Театрализованный перформанс «Тайны старого Дворца» в «Артеке» прошёл в канун Всероссийской недели «Театр и дети». Костюмированные персонажи, «живые» статуи, салонная музыка и театральная атрибутика создали удивительную атмосферу и погрузили артековцев в эпоху начала прошлого столетия.

Дворец «Суук-Су» – творение архитектора Николая Краснова. Архитектурный ансамбль, созданный в 1903 году в стиле французского ренессанса, в свое время привлекал не только гостей изестного курорта начала XX столетия, но и вдохновлял на творчество великих художников, музыкантов и поэтов. Сегодня современный «Суук-Су» – главная достопримечательность Международного детского центра и место притяжения всех артековцев. В преддверии Всероссийской недели «Театр и дети» в залах знаменитого дворца прошел театрализованный перформанс «Тайны старого Дворца». Как рассказал автор идеи творческого события Левон Агасян, «Артек», сохраняя творческие и театральные традиции, вносит в детскую образовательную среду альтернативные решения, рассчитанные на художественные познания в сфере культуры и искусств, — отмечают в пресc-службе МДЦ.

Все пространство «Суук-Су» заполнилось импровизированным театрализованным действом, которое по своему содержанию и сценографическому антуражу отражало эпоху и атмосферу начала прошлого столетия. По мраморным лестницам и залам в этот день прогулялся сам создатель дворца архитектор Николай Краснов, которого участники перформанса поздравляли с днем рождения. Здесь можно было встретить героиню «Вишневого сада» Любовь Раневскую и Анну Сергеевну из рассказа «Дама с собачкой». Юных артековцев встречали композитор Сергей Рахманинов, прима-балерина Айседора Дункан, драматург Антон Чехов, актриса Ольга Книппер-Чехова, фотограф-портретист Алексей Греков…

Так в соответствующих образах, отражающих определенную эпоху и направление деятельности, перед детьми предстали педагоги дополнительного образования, экскурсоводы, психологи, библиотекари и вожатые. Ведущие выстроили программу таким образом, что каждый артековец на творческих этапах становился не просто слушателем, а активным участником.

Сегодня у детей есть возможность прикоснуться к искусству, истории дворца «Суук-Су». Событие организовано совместными силами многих отделов и служб детского центра, – цитирует пресс-служба МДЦ зам. руководитель центра дополнительного образования детского творчества Диану Кадырову. – Под руководством своих наставников ребята воспроизводят по исторической фотографии дворец таким, каким он был изначально. У них есть возможность прикоснуться к музыкальным произведениям ушедшей эпохи и самостоятельно попробовать себя в роли музыкантов, стать участниками бала-маскарада.

Николай Хлевицкий, педагог дополнительного образования студии детского творчества, предстал в образе староруссского фотографа Алексея Грекова:

Мы делаем специальные эффекты, и дети увидят снимки такими, как будто сфотографировались 100 лет назад. Для меня это совершенно новый опыт, который не так часто может произойти в жизни и с точки зрения логистики, и художественного подхода, и артистического подхода. Сегодня я и актер, и технический супервайзер, и еще педагог.

Кроме этого, ребята попробовали себя в графическом дизайне и публичном выступлении, в роли реквизитора и драматурга. Под руководством опытных наставников они отрабатывали сценическую речь и актерское мастерство, весело кружились в ритмах вальса под классическую музыку. Артековцы поучаствовали в театральной викторине и проверили свое знание истории «Артека». Костюмированные персонажи, «живые» статуи, салонная музыка, театральная атрибутика, световое решение и другие сопутствующие арт-объекты действа дополнили визуальную атмосферу театрализованного события и вызвали неподдельный интерес у ребят.

Атмосфера XX века завораживающая, – поделилась впечатлением артековка Виктория Несговорова. – Нас научили танцевать вальс, можно было почувствовать себя на балу прошлого века. Я узнала, что по тропинкам «Лазурного» ходил сам Пушкин, в «Суук-Су» пел знаменитый Шаляпин, а совсем рядом с «Артеком» жил писатель Чехов. Сегодня в этих образах педагоги проводили для нас творческие этапы. Это интересно и необычно.

В завершении перформанса весь лагерь собрался в концертном зале, где артисты музыкальных и вокальных жанров воскресили музыкальные страницы того времени, когда был построен дворец «Суук-Су», а модный курорт принимал именитых гостей.

Здесь, как на вечерах владелицы курорта Ольги Соловьевой, звучала неаполитанская музыка, а также романс на стихи Александра Пушкина «Редеет облаков летучая гряда», рассказывающий о романтических чувствах поэта к Марии Волконской во время пребывания поэта в Гурзуфе. Ребята услышали оперные арии и романсы, которые любил исполнять Федор Шаляпин, так мечтавший построить у подножия Медведь-горы замок искусств для талантливой молодежи. Музыкальные произведения сопровождались демонстрацией картин Ивана Айвазовского.

Театр и музыка – неважно реальные это исторические события или вымышленные – будят воображение, – отметила гостья ребят Ирина Мартыненко, искусствовед, заслуженная артистка Крыма, член Союза композиторов. – Хотелось, чтобы дети могли себе представить: вот здесь ходили дамы в креналинах, звучала дивная итальянская музыка, а вот здесь совсем рядом пел Шаляпин… Это очень важно.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»