В МДЦ «Артек» прошёл фестиваль детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»

В Международном детском центре «Артек» в рамках девятой смены «Артек собирает друзей» прошел фестиваль детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья». Мероприятие проводится силами МДЦ «Артек» и Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, при участии Центра развития социальных проектов, Российского национального музея музыки, Государственного Российского Дома народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова.
Духовая музыка звучит в «Артеке» с момента его основания. Горн – пожалуй, главный наш духовой инструмент, голос которого первым прозвучал под горой Аю-Даг, когда появился «Артек». Уже пять лет мы с радостью принимаем лучшие детские духовые оркестры страны. Юные одаренные музыканты делятся своим творчеством с артековцами. А у наших ребят есть возможность насладиться живой музыкой, услышать известные музыкальные композиции, познакомиться с различными инструментами, пообщаться с интересными музыкантами и дирижерами. Творческое развитие ребенка – одна из важных миссий «Артека», и вместе с организаторами фестиваля детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья» мы достигаем этой цели, — цитирует пресс-служба директора МДЦ «Артек» Константина Федоренко.
11 детских духовых оркестров, более 400 участников из 10 регионов России — Белгорода, Вологды, Воронежа, Красногорска, Красноярска, Норильска, Павлово, Ростова-на-Дону, Сызрани, Черниговки – в течение трех недель совершенствовали свое исполнительское мастерство в одном из ведущих детских центров страны. В рамках фестиваля в «Артеке» прошли творческие мастер-классы. Занятия с ребятами провели президент Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» Михаил Брызгалов, главный дирижер концертного оркестра духовых инструментов Белгородской государственной филармонии Юрий Меркулов, дирижер, художественный руководитель эстрадного-симфонического оркестра Андрей Балин, заведующий отделом музыкального искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Анатолий Цеп, музыкальный руководитель Фестиваля «Спасская башня детям», дирижер Евгений Никитин.
Смена, как и ребята, очень творческая, здесь собрались очень близкие мне по духу артековцы, которые занимаются духовым искусством. Я приехал сюда как наставник, для меня это большая честь и радость, — говорит главный дирижер концертного оркестра духовых инструментов Белгородской государственной филармонии Юрий Меркулов.
На плац-концертах коллективы исполняли произведения в движении и с элементами шоу, порадовав зрителей зрелищностью действа. На завершающем гала-концерте на центральном стадионе прозвучали классические и современные произведения в различной обработке, джазовые и блюзовые композиции, традиционные мелодии народов России.
Выступления оркестров прозвучат и на завершающей «Встрече перед расставанием» — финальном событии смены.
Справочно
Фестиваль «Серебряные трубы Черноморья» проходит в «Артеке» уже пять лет. с 29 июля по 19 августа по инициативе Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, Центра развития социальных проектов, Российского национального музея музыки, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. В 2020 году фестиваль в связи с пандемией коронавируса проходил в онлайн-формате, это позволило расширить географию мероприятия.
Девятая смена Международного детского центра «Артек собирает друзей» проходит с 29 июля по 19 августа. Участниками смены стали 2516 детей из всех 85 регионов РФ. В программе смены – подготовка и проведение выставок творческих работ юных художников и мастеров прикладного искусства, смотра творчества юных музыкантов, детских танцевальных и вокальных коллективов, международные спортивные соревнования.
С 2017 года путевки в Международный детский центр «Артек» распространяются в качестве поощрения за достижения активных детей посредством АИС «Путевка» на основе электронного портфолио. За 2017–2021 гг. в системе зарегистрировано почти 480 тысяч детей со всей России. В 2021 году МДЦ «Артек» готов принять 32 000 детей в рамках 15 смен. В «Артеке» созданы все условия эпидемиологической безопасности.
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