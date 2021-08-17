В МДЦ «Артек» прошёл фестиваль детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»

Справочно

Фестиваль «Серебряные трубы Черноморья» проходит в «Артеке» уже пять лет. с 29 июля по 19 августа по инициативе Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, Центра развития социальных проектов, Российского национального музея музыки, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. В 2020 году фестиваль в связи с пандемией коронавируса проходил в онлайн-формате, это позволило расширить географию мероприятия.

Девятая смена Международного детского центра «Артек собирает друзей» проходит с 29 июля по 19 августа. Участниками смены стали 2516 детей из всех 85 регионов РФ. В программе смены – подготовка и проведение выставок творческих работ юных художников и мастеров прикладного искусства, смотра творчества юных музыкантов, детских танцевальных и вокальных коллективов, международные спортивные соревнования.

С 2017 года путевки в Международный детский центр «Артек» распространяются в качестве поощрения за достижения активных детей посредством АИС «Путевка» на основе электронного портфолио. За 2017–2021 гг. в системе зарегистрировано почти 480 тысяч детей со всей России. В 2021 году МДЦ «Артек» готов принять 32 000 детей в рамках 15 смен. В «Артеке» созданы все условия эпидемиологической безопасности.