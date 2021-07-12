В МДЦ «Артек» провели мастер-классы для финалистов большой перемены

В международном детском центре «Артек» была проведена серия мастер-классов для финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Конкурс «Большая перемена» может дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора является не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире. Спикером выступил аспирант факультета психологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, заместитель руководителя студенческих отрядов Республики Крым Владислав Езин. Темой мастер-класса стала «Дружба в отряде и командная работа» для учащихся 5-7 классов. Несомненно, занятие в интерактивной форме сможет развить коммуникативные качества детей, — сообщили в пресс-службе Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды».



При проведении мастер-класса были соблюдены все меры по профилактике коронавирусной инфекции.

фото: пресс-служба Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»