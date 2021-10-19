В МДЦ «Артек» реализуют профильную программу, которая возвращает престиж профессии геолога

В Международном детском центре «Артек» на площадке полевого лагеря юного геолога стартовал юбилейный, V Международный слет юных геологов «ГЕОАРТЕК – 2021» «Геологическая экспедиция. На берегах Тавриды». Уникальный профориентационный проект реализуется в «Артеке» с 2016 года. За это время его участниками стали несколько сотен школьников в возрасте от 10 до 17 лет из 46 российских регионов. «ГеоАртек» дает возможность в игровой форме объяснить детям важность профессии геолога для страны.

«Артек» – первопроходец в создании серии уникальных образовательных модулей. Здесь проходят встречи детей с учеными и сотрудниками лучших университетов страны. Одним из значимых проектов стал «ГеоАртек». Его участники прошли большой и серьезный путь, чтобы приехать в «Артек». Уверен, за три недели ребята станут ближе к такой интересной и многогранной науке как геология. Важно, что здесь школьники узнают, с какими геологическими и экологическими проблемами страны под силу справиться каждому из них, – цитирует пресс-служба директора «Артека» Константина Федоренко.

В этом году геологическая программа объединила ребят из 30 регионов страны. Талантливые школьники – победители конкурсного отбора – из Республики Саха, Новосибирска, Алтайского края, Мурманской, Томской, Архангельской и Магаданской области, Татарстана, Мордовии и других регионов открывают для себя удивительный мир геологии.

Юные геологи погрузились в мир палеонтологии, гидрогеологии, геофизики, экологии, геодезии и минералогии. Дети изучают особенности минералов, знакомятся с новыми инструментами. На профильных занятиях, посвященных науке о Земле, кто-то из ребят уже узнал, а кому-то только предстоит узнать, как воссоздаются организмы давно ушедших эпох, как работают буровые установки и 3D сканирование.

Теория тут же подкрепляется практикой – освоив принцип работы ручных буровых установок в полевом лагере, который в «Артеке» специально построили к началу смены, артековцы смогли пробурить свои первые скважины.

Илья Новиков из Железногорска Курской области впервые в «Артеке» и на программе «ГеоАртек»: «Абсолютно все, что рассказывают на занятиях по геологии, для меня в новинку. Я, например, узнал, как делаются шахты, бурятся скважины, даже попробовал самостоятельно бурить. У нас очень хороший педагог, который все доступно рассказывает и демонстрирует на практике. Оказалось, что геология – очень увлекательная наука, хотя и сложная».

Проводниками в профессию стали специалисты Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе – организатора профильной программы, а также представители АО «Росгеологии» и ИМГРЭ.

«Специалисты МГРИ имеют опыт работы с детьми не только в «Артеке», но и проводят на базе своего учебного заведения «Университетские субботы», привлекая московских школьников, которых с каждым годом становится все больше. Наша задача – популяризировать профессию геолога и вызвать к ней интерес у детей и подростков. Изучение вышеперечисленных наук полезно не только для будущих геологов, но и для любого образованного человека», – рассказывает руководитель тематической смены Инна Абрамова.

Геологическая программа охватывает не только профильные отряды детского лагеря «Морской». В течение 12 смены для школьников 5-11 классов проходят сетевые образовательные модули по таким направлениям, как экология, палеонтология, минералогия и другие, которые позволят привлечь артековцев к изучению наук о Земле.

За 21 день смены юные исследователи познакомятся с геологической выставкой, на которой представлены минералогические образцы, пройдут уникальный маршрут по окрестностям детского центра, проведут многочисленные геологические опыты, замерят залежи слоев горных пород, соберут коллекции различных образцов ископаемых и запишут свои наблюдения в полевой дневник.

СПРАВКА

Двенадцатая смена «Прекрасны вы, берега Тавриды» проходит в МДЦ «Артек» с 12 октября по 1 ноября. Её участниками стали более 2500 детей из 85 субъектов России. Программа смены реализуется совместно с тематическими партнерами детского центра и посвящена раскрытию собственного потенциала ребенка через тему путешествий и туризма.

В рамках 12-й смены состоятся Всероссийский детский форум «Территория самоуправления-2021», Туристический фестиваль «Первая вершина», Церемония ко Дню памяти Амет-Хана Султана, классные встречи в рамках проекта «Общество знания».

С 2017 года путевки в Международный детский центр «Артек» распространяются в качестве поощрения за достижения активных детей посредством АИС «Путевка» на основе электронного портфолио. За 2017–2021 гг. в системе зарегистрировано почти 480 тысяч детей со всей России. В 2021 году МДЦ «Артек» готов принять 32 000 детей в рамках 15 смен. В «Артеке» созданы все условия эпидемиологической безопасности.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»