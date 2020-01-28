В МДЦ «Артек» состоялся телемост с антарктической станцией «Прогресс»

28 января МДЦ «Артек» отмечает 200 лет открытия Антарктиды вместе с исследователями шестого континента планеты. Артековцы связались в режиме телемоста с российской антарктической станцией «Прогресс», стали участниками фотовыставки московского биолога-фотографа Станислава Захарова и пообщались с гостями детского центра – учеными, участниками полярных экспедиций – Юрием Артамоновым, Андреем Воеводиным, Ольгой Калининой и Александром Каменевым.

Мы находимся на крыше жилого здания станции «Прогресс». Погода сегодня +1 градус. Мы очень ждали телемоста, который позволил связать Антарктиду, нашу Родину и, наверное, самое теплое место на Земле – лагерь «Артек». Я хотел бы коллегам и юным артековцам пожелать, прежде всего, понимания, какая дата сегодня. Великие открытия были совершены нашими предками – открытия, которые позволили нам сегодня находиться здесь и вести свою научную деятельность, — поздравил начальник российской антарктической станции «Прогресс» Дмитрий Мамадалиев артековцев и коллег со значимой датой в истории русской науки.

Артековцы расспросили полярников, какие задачи решают современные исследовали Антарктиды, как устроен их быт, есть ли на станции свои особые традиции. Самым юным участникам разговора было интересно, какие животные обитают на далеком материке и чем полярники занимаются в свободное время? Старшие ребята интересовались, будут ли строиться новые станции и арктические суда, и может ли подросток стать полноценным участником научной экспедиции?

На ряд вопросов детям ответили сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова (г. Санкт-Петербург), которые также присоединились к телемосту. По мнению Андрея Воеводина, научного сотрудника ААНИИ, участника девяти антарктических экспедиций и начальника трех антарктических станций, за пару часов ученым удалось выполнить важную задачу – показать детям работу, которая незаметна, и, возможно, не очень популярна, но интересна и востребована.

Изучение Антарктиды продолжается, какие задачи предстоит решать полярным исследователям будущего? Юрий Артамонов, ведущий научный сотрудник отдела океанографии Морского гидрофизического института г. Севастополя, доктор географических наук, участник трех кругосветных экспедиций и одиннадцати антарктических экспедиций считает так:

Прогресс и наука бесконечны! Думаю, исследователям будущего предстоит решать две задачи. Первая – заботиться об экологии, сейчас туризм развивается, и все тяжелее сдерживать натиск человека на Антарктиду. И второе – выяснять, глобальное потепление, о котором сейчас все говорят, – это результат антропогенного влияния или климатическая изменчивость, связанная с междекадными, междесятилетними изменениями.

В завершение телемоста артековцы и полярники спели вместе «Изгиб гитары желтой» – аккомпанировали на гитаре ученые станции «Прогресс». Ребята пригласили их обязательно приехать в «Артек», когда экспедиция завершится.

Празднование 200-летия открытия Антарктиды стало важным образовательным и научным событием 1-й смены «Время наших открытий».

200 лет назад на маленьких суденышках люди достигли континента, который многие хотели открыть. Вернулись живыми домой – какой дух, какая мощь! – считает ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор биологических наук, член Российской академии естественных наук Александр Камнев. – У ребят есть возможность прикоснуться к тематикам и проблемам, которые очень важны. Приезжая в «Артек», они открывают мир заново, и я уверен, что те, кто был здесь, станут людьми, которые обязательно что-то создадут в своей области.

Впечатлением от участия в телемосте поделились и артековцы:

Женя Макарычев, ученик школы «Артека»

Сегодня важная дата. Так здорово в юбилей открытия Антарктиды поговорить с настоящими полярниками! Мне захотелось тоже однажды побывать на этом континенте. Я бы, наверное, делал красивые фотографии. В школе мы еще не изучали Антарктиду, и я захотел почитать книжки, больше узнать про ее природу, особенности, климат.

Егор Рыбанчук из Карачаево-Черкесии

Очень интересная жизнь у ученых на станции «Прогресс»! Мы узнали сегодня, как они работают, какие проводят исследования. Я пока не знаю, какое открытие сам хотел бы совершить в жизни. Но здорово, что есть такие примеры для подражания, смелые и сильные духом люди.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»