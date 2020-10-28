В МДЦ «Артек» стартовала образовательная программа «Школа вожатых»

27 октября – 27 ноября в Международном детском центре «Артек» пройдет апробацию сетевая основная программа профессионального обучения «Школа вожатых», разработанная специалистами Академии «Просвещение» и Московского педагогического государственного университета.

В течение месяца более 200 участников будут обучаться «мягким» навыкам, игровым технологиям и организации творческой и проектной деятельности с помощью интерактивных тренажеров и виртуальных практикумов. Координатор проекта – Академия «Просвещение».

Курс пройдет в дистанционном формате на образовательной платформе «Олимпиум» . В программе курса более 70 видеолекций, 200 дополнительных материалов для самостоятельного изучения и 140 практических заданий, в том числе интерактивные тренажеры, виртуальные практикумы, а также задачи для текущего и итогового самоконтроля.

В ходе курса участники раскроют особенности профессии вожатого, узнают о современных тенденциях и образовательных технологиях, в том числе в сфере проектной деятельности (Agile, Scrum, Kanban), научатся эффективной работе в приложениях Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Audition. По итогам программы молодые люди научатся создавать эффективную коммуникацию в команде, узнают все об организации отдыха детей и проведении творческих мероприятий (включая основы сценарного и актерского мастерства), познакомятся с актуальными аспектами воспитательного процесса, освоят правила безопасности (в том числе информационной), — отмечают в пресс-службе МДЦ «Артек».

Участникам расскажут, как выявлять лидерский потенциал среди детей с учетом их интересов, потребностей и творческой деятельности, как помочь ребятам развивать свои индивидуальные способности и таланты.

В современном мире работа вожатого требует постоянного совершенствования своих знаний и умений. В их числе – эрудиция, понимание детской психологии, помощь в развитии личности ребенка и вовлечении в детский коллектив, применение информационных технологий. Сегодня вожатый – это лидер и надежный наставник, который помогает детям всесторонне развиваться. Перед нами стоит задача создать в Артеке федеральный центр подготовки вожатского корпуса, – рассказал директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.