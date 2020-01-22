В МДЦ «Артек» стартовала первая смена юбилейного 2020 года

21-22 января в Международном детском центре «Артек» началась первая смена 2020 года – «Время наших открытий». Она даёт старт юбилейному году, посвященному 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 95-летию «Артека». В образовательных, культурных, научных событиях смены примут участие 1812 школьников из 48 субъектов России и четырех стран.

Сквозной линией через образовательные программы «Артека», как первой смены, так всего 2020 года, пройдет тема юбилея Победы.

Важно, что в год 75-летия Великой Победы в «Артеке» состоится разговор о личном отношении ребят к войне, они станут активным соучастниками всех событий, которые, я уверен, эмоционально включат их в контекст отечественной истории и повлияют на личное отношение к прошлому. Когда 15 апреля 1944 года бойцы Отдельной Приморской армии освободили «Артек», он лежал в руинах. Вопрос о том, восстанавливать лагерь или нет, даже не стоял. Силами военнослужащих 167-й отдельной мостостроительной бригады всего за месяц были восстановлены жилые и подсобные помещения лагеря. И уже в августе «Артек» принял первых детей – детей крымских партизан. Это великий подвиг! — цитирует пресс-служба директора «Артека» Константина Федоренко.

Одним из значимых событий первой смены станет круглый стол «Ялтинская конференция 1945 года глазами правнуков Победы», посвященный 75-летию Ялтинской конференции, решившей судьбу послевоенного мира. 5 февраля в Белом зале Ливадийского дворца артековцы поговорят о встрече лидеров стран СССР, США, Великобритании, ответят на вопросы: как она повлияла на мир, почему современному поколению нельзя забывать об этом?

2 февраля, в День воинской славы России, для артековцев пройдут уроки Победы, посвященные 77-й годовщине разгрома советской армией фашистских войск в Сталинградской битве, и Церемония памяти на Сапун горе в г. Севастополь.

Также участники первой смены отметят 76-летие снятия блокады Ленинграда и Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января ребята откроют в своих лагерях Стены Памяти «872 дня», на которых разместят 872 фотографии блокадного Ленинграда.

Кроме этого, первая смена нового года в МДЦ «Артек» традиционно посвящена увлекательным научным открытиям, исследованиям, детскому изобретательству. В детских лагерях пройдут тематические семинары и мастер-классы, выставки и конференции, интерактивные уроки. Ключевым событием этого направления станет фестиваль научных достижений и открытий «АртСайнс», который состоится 8 февраля, в День науки. В его программе: научные и инженерные шоу, увлекательные эксперименты, квесты дополненной реальности, научно-популярные лектории, креативные научные фотозоны, физические и химические мастер-классы, детские научные бои, работа планетария, VR-кинотеатр и многое другое. Гости фестиваля – известные ученые и популяризаторы науки из области физики, химии, биологии и медицины.

Вместе с «Артеком» организатором фестиваля выступает ООО «Стартнаука». По мнению организаторов фестиваля, открывая для себя мир науки, каждый артековец сможет стать чуть ближе к своему профессиональному выбору.

Важными для артековцев станут также события, посвященные 200-летию открытия Антарктиды: во дворце «Суук-Су» 28 февраля откроется фотовыставка «Антарктида 200», пройдут сетевые образовательные модули на эту тему, телемост «Артек – Российская исследовательская станция в Антарктиде».

Старт в свой юбилейный 95-й год Международный детский центр даст 31 января большой артековской массовкой, которая соберет на Дворцовой площади всех артековцев.

СПРАВКА: «Артек» – крупнейший международный детский центр. История «Артека» начиналась летом 1925 года. На побережье под горой Аю-Даг был организован детский лагерь под эгидой Красного креста для 80-ти пионеров. Лагерь был палаточный лагерь разбит вокруг флагштока. В 1930 году появилось еще два лагеря: «Верхний» и «Нижний». В 1936 году правительство подарило детям дворец «Суук-Су», который стал лагерем «Лазурный». А в 1945 появился «Кипарисный». А спустя восемнадцать лет после этого выдающийся советский архитектор Анатолий Полянский построил на территории детского центра комплекс «Прибрежный», состоящий сразу из четырех лагерей: «Озерный», «Речной», «Лесной» и «Полевой». Тогда же лагерь «Горный» разделился на «Янтарный», «Хрустальный» и «Алмазный».

За время существования «Артека» здесь побывали дети из более, чем 140 стран мира. В разные годы почетными гостями детского центра были Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди, Хо Ши Мин, Леонид Брежнев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Лев Яшин, Никита Хрущев, Отто Шмидт, Бенджамин Спок, Михаил Таль и другие. В июле 1983 года «Артек» посетила юный посол мира, американская школьница Саманта Смит, в ее честь в «Артеке» заложена аллея.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»