В МДЦ «Артек» стартовала седьмая смена «Артек – восьмое чудо света»

«Артек» — историко-культурный феномен. Его развитие неразрывно связано с историей России, с судьбами выдающихся деятелей искусства, науки и культуры. Каждая историческая эпоха нашла отражение в жизни «Артека», оставила свой след в его традициях, архитектуре. Мы рады поделиться этим с детьми, приезжающими отдыхать в лагерь. Школьников ждут, яркие дни, наполненные приключениями, общением с друзьями и интересными людьми. Мы уверены, что ребята увезут домой не только новые знания и навыки, но и станут приверженцами артековских традиций дружбы, взаимовыручки, патриотизма, – цитирует пресс-служба директора МДЦ «Артек» Константина Федоренко.