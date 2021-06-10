В МДЦ «Артек» стартовала седьмая смена «Артек – восьмое чудо света»

В Международном детском центре «Артек» стартует седьмая смена «Артек – восьмое чудо света». Участниками смены, которая пройдет с 9 по 30 июня 2021 года, станут 2516 детей из всех 85 российских регионов. Одно из ключевых событий смены – День рождения самого «Артека», которому 16 июня исполнится 96 лет. Задача смены – приобщить школьников к истории, культуре и традициям «Артека». Школьники узнают, как история России отражается в истории главного детского центра страны.
«Артек» — историко-культурный феномен. Его развитие неразрывно связано с историей России, с судьбами выдающихся деятелей искусства, науки и культуры. Каждая историческая эпоха нашла отражение в жизни «Артека», оставила свой след в его традициях, архитектуре. Мы рады поделиться этим с детьми, приезжающими отдыхать в лагерь. Школьников ждут, яркие дни, наполненные приключениями, общением с друзьями и интересными людьми. Мы уверены, что ребята увезут домой не только новые знания и навыки, но и станут приверженцами артековских традиций дружбы, взаимовыручки, патриотизма, – цитирует пресс-служба директора МДЦ «Артек» Константина Федоренко.
Основные смены:
- 12 июня «Артек» отметит День России. В этот день в 1990 году была принята «Декларация о суверенитете России», а в 1992 году утверждена официальная дата праздника. Артековцы водрузят флаг России на скалах Адалары и на горе Аю-Даг. В этот же день состоится большой пленэр «Крым. «Артек». Россия». Во время занятий на открытом воздухе ребята познакомятся с особенностями создания пейзажа, научатся различным техническим приемам в живописи.
- Центральным событием смены станет главный праздник – День рождения «Артека», который отмечается 16 июня. В этот день в Международном детском центре будет работать город мастеров «С днем рождения, «Артек!»», пройдут встречи артековцев разных поколений «В гостях у «Артека»», а также состоится праздничная программа «Артек» – восьмое чудо света» с премьерным показом художественного фильма «Артек». Большое путешествие». Съёмки фильма проходили на территории Международного детского центра. Сюжет фильма объединяет настоящее и прошлое, это первая кинокартина, в которой зрители увидят «Артек» после реконструкции 2015 года. Более 1500 артековцев и ребята Большой Ялты принимали участие в массовых сценах вместе с Михаилом Галустяном, Яном Цапником и другими актерами.
- 22 июня – День памяти и скорби, 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и начала обороны Брестской крепости, – одна из самых печальных дат в истории России. В этот день артековцы примут участие в акции «Мирный рассвет», возложат цветы к памятникам на территории Международного детского центра. В «Артеке» состоится военно-спортивное многоборье «Зарница – 2021», а также реквием «Никто не забыт, ничто не забыто!».
- 23 июня «Артек» отметит Международный Олимпийский день. Этот праздник был учрежден Международным олимпийским комитетом в 1948 году с целью популяризации спорта, вовлечения в спортивное движение людей всех возрастов. В «Артеке» пройдет День спорта «На один шаг ближе к Олимпу», соревнования по артболу на кубок З. П. Соловьева и состязания по плаванию.
- 24 июня артековцы отпразднуют 350-летие со дня рождения российского императора Петра I, которое отметят морским состязанием «На парусах против ветра!».
- 29 июня, в день 49-летия со дня рождения Саманты Смит, посла мира, побывавшей в «Артеке» летом 1983 года, участников смены ждет просмотр кинохроники об американской школьнице, дискуссия, а также интеллектуальная игра «Символ времени», посвященная Саманте Смит.
фото: пресс-служба МДЦ «Артек»
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