В МДЦ «Артек» стартует 12 смена «Прекрасны вы, брега Тавриды!»

В 12 смене «Артека» — «Прекрасны вы, брега Тавриды!» — принимают участие более 2500 детей из 85 регионов РФ. Среди важных тем смены – туризм, экология, историко-культурное наследие Крыма. «Артек» с момента основания поддерживает и развивает традиции туризма. Первой и главной вершиной, на которую восходят артековцы, становится гора Аю-Даг. Артековский флаг развевается на высочайшей точке Крыма – горе Роман-Кош.

В решении задач нравственного воспитания туризму принадлежит особая роль. В этой деятельности артековцы проверяют и закаляют важные качества – честность, решительность, учатся ответственности, взаимопомощи и товариществу, – цитирует пресс-служба МДЦ директора «Артека» Константина Федоренко.

Педагогическое значение смены обусловлено необходимостью демонстрировать детям огромный потенциал путешествий и туризма, открывающий возможности как для самопознания, так и для познания окружающего мира. Программа интегрирует географические, исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие знания о Крымском полуострове, предлагает разные формы деятельности, где можно проявить свои способности и умения, а также получить новые знания.

Среди значимых мероприятий смены – туристический фестиваль «Первая вершина», фестиваль-конкурс воздушных змеев «Яркое небо «Артека», квест «10 чудес Крыма», бал в честь хризантемы «Сердце Артека», конкурс интеллект-карт «Крым – жемчужина России!», экскурсии по паркам «Артека», кулинарные мастер-классы «Путешествие со вкусом», концерт «Олег Митяев представляет…» с участием представителей авторской песни разных поколений, слет юных геологов «ГЕОАРТЕК-2021», финал Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс (Мастера искусств)».

20 октября в детском центре почтят память артековца-героя Амет-Хана Султана (1920 г). А 25 октября – артековки Алии Молдагуловой (1925 г). 29 октября артековцы поздравят с днем рождения своих друзей – «Российское движение школьников», а 31 октября отпразднуют Международный день Чёрного моря.

Гостями смены станут председатель движения друзей заповедных островов Елена Книжникова, директор департамента сервисов технопарка «Сколково» Найля Ильманбетова, сооснователь компании «Моторика» Илья Чех, сооснователь клуба «Хедлайнеры» Алексей Чумаков и многие другие. Гости поделятся с ребятами своими знаниями и входе дискуссий услышат мнения детей.

В рамках подготовки к смене уделено особое внимание здоровью и безопасности артековцев. Перед заездом детей проведена полная внутренняя дезинфекция всех помещений. С учётом рекомендаций Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и Министерства просвещения России все помещения для проживания, столовые и рекреации оборудованы средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Имеются все средства, которые позволят обеспечить санитарное состояние и выполнить требования Роспотребнадзора Российской Федерации. В части пожарной безопасности «Артек» также готов к приему детей: системы в исправном состоянии, персонал обучен и прошел тренировки по эвакуации.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»