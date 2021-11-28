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В МДЦ «Артек» завершилась 13-я смена

В МДЦ «Артек» завершилась 13-я смена

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:31 28.11.2021

В МДЦ «Артек» завершилась 13-я смена «Россия начинается с меня!». «Встречи перед расставанием» прошли на костровых девяти детских лагерей центра. Артековцы провели прощальный вечер вместе с любимыми отрядами. В каждом детском лагере мальчики подарили девочкам розы, как символ дружбы. Также ребята получили на память уголек из костра и повязали друг другу ниточки дружбы, сказав самые главные слова.

В МДЦ «Артек» завершилась 13-я смена

На церемониях закрытия дети подвели итоги смены и вспомнили самые яркие моменты, которые они прожили за 21 день вместе с артековскими друзьями. По традиции во время церемоний были спущены флаги России и «Артека», зажжен прощальный костер.

В МДЦ «Артек» завершилась 13-я смена

Также были награждены лучшие отряды смены, отмечены победители лагерных, общеартековских соревнований и событий. Торжественной частью церемоний стало награждение победителей общеартековского конкурса «Звезда Артека».

В МДЦ «Артек» завершилась 13-я смена

Смена «Россия начинается с меня!» была наполнена яркими, интересными событиями. В рамках смены в «Артеке» прошел финал конкура школьников «Большая перемена». Дети посетили выставку «Улыбка Саманты», посвященную Саманте Смит, поучаствовали в Малых Олимпийских игры «Артека», посвященных созданию СК «Олимпия», стали зрителями ART-инсталляции «Curriculum vitae-Путь жизни», встретились с профессионалами. Артековцы приняли участие в событиях, приуроченных к  200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского, 310-летию со дня рождения поэта, учёного Михаила Ломоносова, 220-летия со дня рождения писателя, философа, лексикографа, этнографа Владимира Даля, — сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

В МДЦ «Артек» завершилась 13-я смена

Артековцы уверены, что эти и другие события останутся в памяти детей на долгие годы.

В МДЦ «Артек» завершилась 13-я смена

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

В МДЦ «Артек» завершилась 13-я смена

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