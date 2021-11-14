В МДЦ «Артек» завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Победителями финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», который прошел в Международном детском центре «Артек» в Крыму с 9 по 13 ноября, стали 600 старшеклассников.

Финалистов «Большой перемены» на «Артек-Арене» поздравили первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, губернатор Ямало-Ненецкого Автономного округа Дмитрий Артюхов и партнеры проекта «Большая перемена».

Неважно, выиграли вы или нет, – вы вступили в большую семью. На протяжении этих дней все говорили о том, что «Большая перемена» – это не просто конкурс, это целое сообщество. «Большая перемена» – это настоящая семья: семья, где вас всегда ждут, где вам всегда рады, где всегда есть место вашему таланту, где вас ценят и где всегда и во всем поддерживают. «Большая перемена» – все только начинается, – сказал Сергей Кириенко.

Он выразил благодарность команде Международного детского центра «Артек», отметив, что лагерь стал настоящим домом для «Большой перемены».

Но поскольку, к сожалению, не все участники сообщества смогут приехать в «Артек», мы договорились, что в каждом регионе хотя бы один детский летний лагерь должен стать лагерем Большой перемены, – заявил Сергей Кириенко, добавив, что обучение команды этих детских лагерей будут проходить на базе «Артека».

Первый заместитель главы Администрации Президента РФ также пообещал, что в конкурсе будет появляться все больше проектов, которые позволят наставникам работать вместе с учениками и с родителями.

С этого года для участников «Большой перемены» будут открыты двери уникального арт-кластера «Таврида»: они смогут побывать и на фестивале «Таврида.АРТ» вместес родителями, и на сменах «Тавриды» в течение всего лета. На реализацию проектов участников будут выделяться дополнительные средства, помимо призов основного конкурса: авторы лучших проектов смогут получить грантовую поддержку Росмолодежи и реализовать свою мечту, – добавил он.

Сергей Кириенко подчеркнул, что конкурс и дальше будет развиваться в соответствии с идеями, предложенными самими участниками.

Некоторые решения, которые вы придумали и предложили, теперь точно будут реализованы. Во-первых, всех финалистов и полуфиналистов «Большой перемены» ждет большое путешествие по всей стране в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Во-вторых, по вашему предложению для выпускников, то есть для тех, кто будет учиться в одиннадцатом классе в этом году, будет открыта возможность участвовать в студенческом конкурсе «Твой ход». А для тех, кто уже окончил школу и поступил в вуз, но не хочет расставаться с сообществом «Большая перемена», будет возможность продолжать участвовать в проекте и создавать клубы «Большой перемены» в высших учебных заведениях нашей страны. Еще одна ваша идея, которая будет реализовываться, и за это уже взялась компания VK – создать мобильное приложение «Большая перемена» и отдельный миниApp во ВКонтакте, – перечислил Сергей Кириенко.

Кроме этого, участники «Большой перемены» получат возможность наряду с основными заданиями конкурса проходить дополнительные треки от крупнейших кампаний-партнеров таких, как ОАО «РЖД», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», Сбербанк. За победу в этих треках крупнейшие российские компании будут награждать конкурсантов призами, главными из которых станут стажировки и возможность дальнейшего трудоустройства.

Победителями «Большой перемены» стали 300 одиннадцатиклассников – они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9-10 классов – по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Также на финале конкурса в «Артеке» по итогам рейтинговой оценки были объявлены 30 лучших школ «Большой перемены», которые получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды. Решение, на что потратить полученные средства, администрации школ будут принимать вместе с учащимися, — отмечает пресс-служба МДЦ «Артек».

Еще одним предложением участников конкурса, которые было реализовано в рамках финала уже в этом году, стало введение новой традиции – торжественной передачи знамени «Большой перемены» лучшей школе из числа 30 победителей. В этом году ей стала «Гимназия №1» города Новороссийск.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что «основная цель платформы – дать возможности для самореализации всем жителям страны независимо от их возраста, профессии или региона, в котором они проживают.

Церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» завершило выступление группы «Руки вверх» и фейерверк над Артек-Ареной.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».