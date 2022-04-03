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В МДЦ "Артек" 2 апреля открылся форум Российского движения школьников

В МДЦ «Артек» 2 апреля открылся форум Российского движения школьников

Опубликовал: КрымPRESS в Артек 20:45 03.04.2022

В Международном детском центре «Артек» в Крыму 2 апреля открылся форум Российского движения школьников, приуроченный к 100-летию пионерии.Открытие прошло в формате стилизованной пионерской линейки — так организаторы и участники форума отдали дань историческому прошлому нашей страны. После торжественного подъема государственного флага России и коллективного исполнения гимна с приветствием к участникам обратились организаторы и почетные гости форума. Важность участия «Артека» в событиях к столетию пионерии подчеркнул директор Международного детского центра Константин Федоренко:

Форум событие, которое останется важным в вашей жизни, в жизни «Артека» и, уверен, в жизни страны. Он проходит именно в «Артеке» не случайно. Одна из первых причин «Артеку» 97! 66 из них «Артек» был частью большой пионерской организации. Это было сердце пионерии! Следующая причина конечно, это традиции. Все это время «Артек» сохранял, копил опыт, знания и транслирует их сегодняшним артековцам. Третья причина это место, где собираются дети и взрослые, чтобы говорить. И именно здесь, в Международном детском центре «Артек» мы говорим на языке, который понимают все на языке дружбы.

Работу центрального мероприятия форума — научно-практической конференции «Детское движение России: вчера, сегодня, завтра» — открыла Наталья Агре, директор Института воспитания РАО, член Общественной палаты РФ, член Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства.

Сегодня мы собрались на мероприятии, которое должно заложить основы того, как мы будем воспитывать наших детей. А для этого важно сегодня услышать не только мнения экспертов, но и собрать практики со всех регионов РФ: поговорить с педагогами, воспитателями, вожатыми и самими детьми. Воспитание — это работа коллективная, государственная. Поэтому сегодня очень важно собрать большое сообщество по воспитанию, — отметила она.

К участникам форума по видеосвязи обратился Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко:

Именно сейчас наступает время, когда можно вывести воспитательную работу, работу детских движений в нашей стране на качественно новый уровень. Сложилось понимание государства, понимание сообщества педагогов и воспитателей, потребность общества в целом. Накопленный опыт и возможности, которые открываются сегодня, — все это вместе точно дает нам возможность сделать качественный скачок в организации детского движения в нашей стране, и я думаю, что ваш форум будет важной стартовой платформой и точкой отсчета для организации всей этой работы.

В МДЦ "Артек" 2 апреля открылся форум Российского движения школьников В МДЦ "Артек" 2 апреля открылся форум Российского движения школьников В МДЦ "Артек" 2 апреля открылся форум Российского движения школьников В МДЦ "Артек" 2 апреля открылся форум Российского движения школьников В МДЦ "Артек" 2 апреля открылся форум Российского движения школьников В МДЦ "Артек" 2 апреля открылся форум Российского движения школьников

В программе второго дня форума также была иммерсивная выставка, которая позволила ребятам погрузиться в атмосферу пионерского движения, и образовательные форматы работы — тренд-сессии и форсайт-сессии, посвященные развитию детских организаций.

Запись трансляции конференции:

Медиаматериалы форума (пополняются):

Информационная справка:

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 1,9 млн участников из 85 субъектов РФ, среди которых школьники, их родители и учителя, и реализует федеральные проекты различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, творчество, дизайн, самоуправление.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»


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