В МДЦ «Артек» 2 апреля открылся форум Российского движения школьников

Форум — событие, которое останется важным в вашей жизни, в жизни «Артека» и, уверен, в жизни страны. Он проходит именно в «Артеке» не случайно. Одна из первых причин — «Артеку» 97! 66 из них «Артек» был частью большой пионерской организации. Это было сердце пионерии! Следующая причина — конечно, это традиции. Все это время «Артек» сохранял, копил опыт, знания и транслирует их сегодняшним артековцам. Третья причина — это место, где собираются дети и взрослые, чтобы говорить. И именно здесь, в Международном детском центре «Артек» мы говорим на языке, который понимают все — на языке дружбы.

Работу центрального мероприятия форума — научно-практической конференции «Детское движение России: вчера, сегодня, завтра» — открыла Наталья Агре, директор Института воспитания РАО, член Общественной палаты РФ, член Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства.

Сегодня мы собрались на мероприятии, которое должно заложить основы того, как мы будем воспитывать наших детей. А для этого важно сегодня услышать не только мнения экспертов, но и собрать практики со всех регионов РФ: поговорить с педагогами, воспитателями, вожатыми и самими детьми. Воспитание — это работа коллективная, государственная. Поэтому сегодня очень важно собрать большое сообщество по воспитанию, — отметила она.

К участникам форума по видеосвязи обратился Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко:

Именно сейчас наступает время, когда можно вывести воспитательную работу, работу детских движений в нашей стране на качественно новый уровень. Сложилось понимание государства, понимание сообщества педагогов и воспитателей, потребность общества в целом. Накопленный опыт и возможности, которые открываются сегодня, — все это вместе точно дает нам возможность сделать качественный скачок в организации детского движения в нашей стране, и я думаю, что ваш форум будет важной стартовой платформой и точкой отсчета для организации всей этой работы.

В программе второго дня форума также была иммерсивная выставка, которая позволила ребятам погрузиться в атмосферу пионерского движения, и образовательные форматы работы — тренд-сессии и форсайт-сессии, посвященные развитию детских организаций.

Запись трансляции конференции:

Медиаматериалы форума (пополняются):

Информационная справка:

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 1,9 млн участников из 85 субъектов РФ, среди которых школьники, их родители и учителя, и реализует федеральные проекты различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, творчество, дизайн, самоуправление.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»