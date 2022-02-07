В МДЦ «Артек» дети создают космические аппараты и программируют роботов на Фестивале науки

В преддверии Дня российской науки в Международном детском центре «Артек» в течение двух дней проходит ежегодный Фестиваль науки, в котором принимают участие артековцы первой смены «Время лидеров». Артековцы пробуют себя в робототехнике, решают исследовательские и конструкторские задачи, ставят опыты и участвуют в интеллектуальных играх.

На Фестивале в «Артеке» ребята погружаются в научное пространство, где могут запустить квадрокоптер, собрать простейшие устройства, провести опыты, поучаствовать в дискуссиях и задуматься над важнейшими целями, которые стоят перед российской и мировой наукой. Привлекая детей к научной деятельности, мы даем им возможность посмотреть, куда они могут направить свои усилия и интеллектуальные способности. Наша задача – помочь детям открыть для себя мир науки и немного ближе стать к своему будущему профессиональному выбору, – цитирует пресс-служба директора «Артека» Константина Федоренко.

Погрузиться в мир науки ребятам помогают педагоги Центра дополнительного образования и детского творчества, а также представители партнеров детского центра.

На площадке Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева ребята знакомятся с работой тепловизора и даже могут сделать на нем фотографии. Преподаватели Московского государственного лингвистического университета рассказывают ребятам про жестовый язык – ребята пробуют с помощью жестов рассуждать о дружбе и артековской жизни. «Игровое программирование» представляет ОО НПП «Е-Нот»; Казанский (Приволжский) федеральный университет проводит онлайн-олимпиаду по информатике и игру «Создай свой 3D лабиринт на Kodu Game Lab»; российская группа компаний «Геоскан» знакомит ребят с устройством, сборкой, программированием и системой управления беспилотного летательного аппарата.

На фестивальных площадках школьники узнают о роли научных достижений в развитии человечества, учатся управлять роботом, знакомятся с 3D-печатью и 3D-моделированием, осваивают 3D-сканирование, робототехнику, электронику, киберспорт, AR и VR… Здесь каждый может попробовать что-то новое для себя.

Какого газа больше в атмосфере земли? Как был получен первый антибиотик? Что ускоряет химические реакции? На эти и другие вопросы артековцы ищут ответы в квизе от Политехнического музея. Игра помогает проверить школьные знания по физике, химии, биологии, географии, узнать любопытные научные факты, виртуально познакомиться с некоторыми экспонатами Политехнического музея и получить приглашение в один из старейших научно-технических музеев мира!

На Фестивале школьники пробуют себя в роли ученых, исследователей, инженеров. МГТУ им. Баумана подготовил большую практическую программу – пять лабораторий. Преподаватели и студенты вуза рассказывают артековцам о композитных технологиях, дают возможность увидеть с помощью VR, как они действуют и где применяются, проводят конкурс посадочных систем, учат программировать роботов и помогают разработать чертежи космических аппаратов.

Один из самых динамичных – трек «Инженерные состязания». Артековцы из подручных материалов создают систему, по которой шарик для пин-понга будет двигаться как можно дольше. Задача веселая, но не так проста. Юным конструкторам приходится применять мейкерские навыки, вспоминать основы математики и физики. А еще – работать в команде. Состязание дает шанс раскрыть способности, а также продемонстрировать, что техническое решение должно быть эффективным, новым, интересным.

Также в преддверии Дня науки в МДЦ «Артек» состоялась дискуссия «Школьный курс физики: из XIX в XXI». Педагоги, ученые, аналитики, старшеклассники обменялись мнениями по вопросу преподавания естественнонаучных дисциплин в школе, обсудили возможность наполнения школьной программы «физикой XXI века» и предложили дополнительные инструменты, которые позволят школьникам получать новейшие знания в области передовых научных технологий.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»

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