В МДЦ «Артек» обустроили набережную лагеря «Кипарисный»

На территории Международного детского центра «Артек» завершились работы по берегоукреплению лагеря «Кипарисный». По объекту уже получение экологическое заключение о соответствии. Об этом сообщили в пресс-службе в «Единого заказчика в сфере строительства».

На территории лагеря «Кипарисный» завершились работы по реконструкции берегозащитных сооружений и благоустройству набережной. Строители смонтировали подводный волнолом, провели комплексное озеленение, а также возвели здание пляжного назначения с размещением отрядного места на эксплуатируемой кровле, где будут собираться отдыхающие дети, — рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Единого заказчика» напомнили, что в январе 2025 года в лагере «Кипарисном» завершилась реконструкция здания молочной кухни, которое строители преобразовали в медицинский блок. Помимо этого, специалисты комплексно благоустроили прилегающую территорию.

Там созданы прогулочные зоны с местами для отдыха, установлены лавочки, реконструирована дорожно-тропиночная сеть с обновлением асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки для комфортного передвижения по лагерю.

Кроме этого, в Артеке строится ряд объектов на территории лагеря «Солнечный». Один из самых масштабных – центр инновационных образовательных технологий общей площадью свыше 27 тыс. кв. метров. Там, помимо учебных классов, появятся современные артистические и репетиционные залы, амфитеатр, мастерские, универсальный зал на 700 мест и многое другое.

До конца 2025 года в лагере «Солнечный» планируется завершить строительство и реконструкцию 16 объектов. Все они реализуются в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

источник: Служба по связям с общественностью Административного департамента ППК «Единый заказчик»

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