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В МДЦ «Артек» открылась выставка «Самая красивая страна»

В МДЦ «Артек» открылась выставка «Самая красивая страна»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:07 05.03.2024

События в Международном детском центре «Артек» знакомят воспитанников с программой Всемирного фестиваля молодежи, который в эти дни проходит в Сочи. В аналогичные события могут погрузиться и артековцы. Так, в «Суук-Су» открылась выставка «Самая красивая страна» от «Русского географического общества».

В МДЦ «Артек» открылась выставка «Самая красивая страна»

Экспозиция выставки состоит из работ победителей конкурса «Самая красивая страна» и позволит юным зрителям совершить увлекательное путешествие по всей России, увидеть труднодоступные места, например, льды Арктики и плато Путорана.

В МДЦ «Артек» открылась выставка «Самая красивая страна»

Наш тематический партнер Русское географическое общество проводит эту выставку на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. И в честь этого события мы попросили наших партнеров привезти часть этой выставки к нам, для того чтобы артековцы смогли познакомиться с Россией посредством фотографии, и у детей возникало ощущение, что они вместе со всей Россией на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Выставка очень интересная, живая, она показывает насколько наша Россия многообразна, – пояснила руководитель программы «Время твоего выбора» Татьяна Макарова.

В МДЦ «Артек» открылась выставка «Самая красивая страна»

Открытие выставке прошло в формате перформанса. Как отметили организаторы, такой формат поможет обратить внимание артековцев на то, что любить Россию – значит уметь видеть ее красоту. 23 тысячи человек –  профессионалы и любители –  прислали на конкурс около 110 тысяч работ, которые оценивала экспертная комиссия.

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В МДЦ «Артек» открылась выставка «Самая красивая страна»

Не каждый может добраться в удивительные и заповедные места страны, а через фотографию ребята смогли увидеть, насколько неповторима и прекрасна Россия. Страна с одиннадцатью часовыми поясами, пятью природными зонами и 130-ю тысячами разновидностей животных стала неисчерпаемым источником вдохновения не только для фотохудожников, но для юных посетителей выставки.

В МДЦ «Артек» открылась выставка «Самая красивая страна»

Мне понравилась выставка, меня впечатлил масштаб нашей страны и тот факт, что люди, живущие в таких разных уголках нашей страны, одинаково умеют видеть красоту и находят красоту во всем, – поделилась Елизавета Зубарева, г. Москва.

В МДЦ «Артек» открылась выставка «Самая красивая страна»

Эта выставка мне понравилась тем, что показывает красоты нашей страны. В каком бы месте нашей страны мы не находились, на Камчатке, Кавказе, Сахалине, мы чувствуем, что это наша страна, и мы можем этим гордиться, – рассказал Матвей Капитонов, г. Севастополь.

В МДЦ «Артек» открылась выставка «Самая красивая страна»

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

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