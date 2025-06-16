В МДЦ «Артек» открыли памятник святителю Луке

В МДЦ «Артек», на территории строящегося детского лагеря «Солнечный» состоялось торжественное открытие памятника святителю Луке Крымскому (В. Ф. Войно-Ясенецкому). В церемонии принял участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также почетные гости «Артека»: Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Губернатор г. Севастополя Михаил Развожаев.

Памятник исповеднику и святителю Луке, архиепископу, выдающемуся хирургу и профессору медицины установлен возле Центра инновационных образовательных технологий. Как подчеркнули в МДЦ «Артек», это первое значимое событие на территории строящегося детского лагеря «Солнечный». Скульптурный комплекс в международном детском центре станет символом света и добра, символом созидания и процветания на благо мирного детства.

Святитель Лука, в миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, посвятил жизнь служению людям через медицину и веру. Его научные труды и духовное наследие вдохновляют людей и сегодня. Несмотря на тяжёлые испытания, гонения и репрессии, он не утратил любви к Богу, людям и Родине.

Именно эта жизненная позиция и история святителя послужили основой для создания скульптурного изваяния, выполненного известным монументалистом Виталием Шановым. Идейным вдохновителем памятника стал митрополит Тихон. Скульптура выполнена в традициях иконографии и воплощает свет и добро, символизируя созидание и процветание ради мирного детства.

Особую поддержку в реализации проекта оказал Владимир Мединский, помощник Президента РФ, председатель Российского военного исторического общества.

Торжественная церемония завершилась словами святителя Луки: «Всё то чистое, всё светлое, доброе и правдивое, что видим в детях, мы должны ставить примером для самих себя, должны больше всего и всегда следовать примеру великого смирения малых детей».

Это событие стало важным этапом на пути к юбилею «Артека» (в этом году международному детскому центру исполняется 100 лет) и заложило прочный духовный фундамент для воспитания нового поколения в атмосфере добра, веры и науки.

источник: пресс-служба Крымской митрополии, пресс-служба МДЦ «Артек»

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