В МДЦ «Артек» отмечают «Крымскую весну» большим праздником «Волшебная палитра Крыма»

День воссоединения Крыма в Международном детском центре «Артек» начался с праздничных церемоний. Над костровыми детских лагерей торжественно подняты флаги России и Крыма и «Артека».

Возвращение Крыма в Россию – важнейшее событие в современной истории страны, наше достояние. Крымская весна стала символом национального единения и показала всему миру, что именно народ является главным творцом истории. События 2014 года стали отправной точкой в возрождении «Артека», дали возможность тысячам российским школьникам побывать в детском центре. Благодаря многим вещам, которые происходят с ребятами в «Артеке» за смену, они смогут вынести из этого места уверенность в себе и в том, что только своими делами и добрыми сердцами можно изменить свою жизнь и жизнь людей, которые нас окружают, – цитирует пресс-служба директора «Артека» Константина Федоренко.

Грандиозный праздник «Волшебная палитра Крыма» развернулся во Дворце спорта. Событие знакомит детей из разных регионов с традициями, играми, промыслами народов Крыма и России, помогает приобщиться к культурному многообразию нашей страны.

Мастер-классы, игры, выставки дали возможность школьникам ближе познакомиться с культурной столицей Крыма – Ялтой; узнать славную историю военно-морского флота в Севастополе; вдохновиться «домом искусства» Ивана Айвазовского – Феодосией; оценить инженерную мощь России на «Крымском мосту» в Керчи…

Праздничный настрой задали юные артисты из детских лагерей на концертной площадке «Калейдоскоп талантов». Ребята исполнили песни разных народов России и популярные треки, прочитали стихи. Здесь можно было спеть и станцевать вместе с друзьями из отряда, поздравить всех с праздником и повеселиться.

Более 50 локаций познакомили участников 3 смены «Полюс дружбы – Артек» с культурными, архитектурными, историческими достопримечательностями Крыма. Всего за несколько минут можно было нарисовать открытку с одной из главных достопримечательностей ЮБК – «Ласточкиным гнездом», сделать графический оттиск живописных кварталов Феодосии или сложить мозаику из крымского мрамора…

Тот, кто любит природу, смог больше узнать о флоре и фауне полуострова. Историки изучили флотские традиции, а спортсмены научились вязать морские узлы, освоили азы семафорной азбуки, попробовали себя в виндсерфинге.

День воссоединения Крыма с Россией завершится творческими вечерами, которые помогут детям ощутить себя жителями большой многонациональной страны.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»

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