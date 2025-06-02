В МДЦ «Артек» построят два спальных корпуса и благоустроят набережные

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра «Артек» в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала вице-премьер России Татьяна Голикова. За последние 10 лет детский лагерь принял более 10 тысяч детей из 105 стран мира. Число людей, которые побывали в «Артеке», на сегодняшний день превышает 1,8 миллиона. Ежегодно «Артек» посещают более 44 тысяч детей, из них в летние смены – 12 тысяч.

источник: РИА Новости Крым