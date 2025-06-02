В МДЦ «Артек» построят два спальных корпуса и благоустроят набережные

В Международном детском центре «Артек», который в этом году отмечает свое 100-летие, построят два спальных корпуса на тысячу мест и благоустроят набережные двух лагерей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительства.
В этом году мы празднуем столетие «Артека». К этой дате будут построены два спальных корпуса на тысячу мест, также будут благоустроены набережные лагерей «Кипарисный» и «Солнечный», — цитирует Хуснуллина пресс-служба кабмина.
Кроме того, по словам вице-премьера, до конца текущего года будет завершено строительство центра инновационных образовательных технологий на 1200 учащихся с универсальным залом, амфитеатром и мастерскими.
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