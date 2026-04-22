В МДЦ «Артек» прошли масштабные межведомственные учения по антитеррористической безопасности

Международный детский центр «Артек» принял участие во всероссийских учениях по отработке действий работников, обучающихся, сотрудников охраны образовательных организаций и сотрудников оперативных служб при совершении (угрозе совершения) террористических актов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Мероприятия, инициированные Министерством просвещения Российской Федерации, проходят во всех подведомственных Министерству просвещения образовательных учреждениях страны с 21 по 22 апреля. В МДЦ «Артек» учебные вопросы отрабатывались на территории Центра инновационных образовательных технологий.

В учениях были задействованы руководство детского центра, педагогический состав и обучающиеся «Артека» центра образования «Солнечный», а также сотрудники дежурных сил Росгвардии и МЧС России.

«Артек» – крупнейший детский центр страны с массовым пребыванием детей, где обеспечение безопасности является абсолютным приоритетом. Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым в рамках учений отработали задачи по организации эвакуации, оказания первой помощи и ликвидации условного происшествия, а также взаимодействие с персоналом охраны и всеми оперативными службами МЧС, МВД и Росгвардии. В условиях, максимально приближенных к реальным, все службы в очередной раз продемонстрировали оперативность и слаженность действий, – отметил начальник отделения профилактики пожаров 13 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Республике Крым Евгений Терновецкий.

Основной задачей учений стала отработка комплексного сценария, включающего чёткие алгоритмы действий сотрудников охраны, администрации и педагогов в случае возникновения террористической угрозы. Особый акцент был сделан на выработке практических навыков поведения в критической ситуации.

Подготовка к учениям велась заблаговременно: разработан детальный сценарий, организовано взаимодействие со всеми ответственными службами, проверена работоспособность систем охраны и оповещения, проведены инструктажи персонала. Отдельное внимание уделялось теоретической подготовке педагогических и технических работников Центра.

В ходе практической части были отработаны ключевые сценарии: действия при вооружённом нападении; алгоритмы реагирования на угрозу взрыва; противодействие террористическим актам с применением беспилотных летательных аппаратов.

Персонал «Артека» совместно с сотрудниками правоохранительных органов и экстренных служб отработал эвакуацию, локализацию условной угрозы, оказание первой помощи и координацию действий на месте. Критериями эффективности стали скорость реагирования, чёткость управления и минимизация любых рисков для жизни и здоровья детей.

Проведённые учения подтвердили высокую готовность персонала «Артека» и эффективность взаимодействия с региональными подразделениями силовых ведомств.

Директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко подчеркнул значимость таких учений:

Сегодня на территории 3500 детей из всех регионов страны и других стран. Безопасность детей – наш абсолютный приоритет. Учения – это важнейшая часть системной работы по защите жизни и здоровья каждого ребёнка в «Артеке». Мы смогли в условиях, максимально приближенных к реальным, проверить слаженность действий наших сотрудников и всех оперативных служб и увидеть высокий уровень координации с Росгвардией, МВД, ФСБ и МЧС. Подобные тренировки проводятся у нас регулярно, что соответствует самым строгим современным стандартам безопасности и позволяет нам гарантировать родителям спокойствие, а детям – возможность сосредоточиться на творчестве, дружбе и отдыхе.

Регулярное проведение таких тренировок является неотъемлемой частью политики Международного детского центра, направленной на обеспечение бесперебойной и максимально безопасной работы всех детских лагерей «Артека».

источник: пресс-служба МДЦ «Артек»

