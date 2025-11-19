В МДЦ «Артек» пройдёт праздник сбора урожая оливок

Прямо сейчас:
Юбилейный праздник сбора урожая оливок пройдет в пятницу, 21 ноября, в международном детском центре «Артек» в Республике Крым. Собранные оливки отправят российским военнослужащим на СВО, сообщила пресс-служба центра.

Праздник пройдет в оливковой роще детского лагеря «Лазурный», которая была посажена ветеранами и сотрудниками «Артека» 15 марта 1997 года в честь 60-летия лагеря. В 2017 году, в день празднования 80-летия «Лазурного», в роще высадили новые саженцы, с 2016 года здесь отмечается праздник сбора урожая.

В рамках события состоится пленэр, участниками которого станут юных художники-артековцы. Собранные артековцами оливки будут отправлены в Никитский ботанический сад для обработки и закатки. После чего вкусные артековские посылки вместе с письмами ребят из разных регионов при содействии Народного фронта будут переданы российским военнослужащим — участникам специальной военной операции, — рассказали в «Артеке».

источник: ТАСС

