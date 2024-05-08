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В МДЦ «Артек» развернули километровую георгиевскую ленту
источник иллюстрации: culture.ru

В МДЦ «Артек» развернули километровую георгиевскую ленту

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:46 08.05.2024

Георгиевскую ленту длиной в 1 км развернули на набережной Международного детского центра (МДЦ) «Артек», в акции приняли участие более 3,5 тыс. детей из 36 стран, сообщили журналистам в пресс-службе центра.

На набережной им. Ю. Гагарина прошла общеартековская акция «Георгиевская ленточка». Участники смены прикрепили на груди символ Великой Победы в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков. Вместе артековцы из всех регионов России и 36 зарубежных государств развернули георгиевскую ленточку длинной в 1 километр, — говорится в сообщении.

Отмечается, что под песни, посвященные Великой Победе, артековцы развернули желто-черные ленты от детского лагеря «Лазурный» до детского лагеря «Морской». В акции приняли участие 3,5 тыс. детей.

Ребята вспоминали героев своей семьи и героев Отечества, фронтовиков и тружеников тыла, детей войны и жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Артековцы из разных стран вместе выразили уверенность в необходимости сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации и искажения истории. 

источник: ТАСС

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