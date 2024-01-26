В МДЦ «Артек» собрали гуманитарную помощь для новых российских регионов

В Международном детском центре «Артек» прошла первая в этом году акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В пункт сбора сотрудники структурных подразделений детского центра принесли вещи первой необходимости: продукты, средства личной гигиены, теплую одежду, детские игрушки, которые затем будут переданы жителям новых субъектов РФ.

Акции по оказанию помощи жителям новых регионов Российской Федерации в «Артеке» проходят регулярно. Принимая в них участие, сотрудники детского центра не только делают доброе дело, но и выражают свою гражданскую позицию. Работники Страны Детства уверены, что даже маленькая помощь способна сделать мир добрее и лучше.

В этом месяце мы подвели итоги наших гуманитарных акций за прошлый год. По подсчетам, в течение 2023 года за восемь гуманитарных сборов мы собрали около 9 тонн гуманитарной помощи, которую отправили бойцам и жителям новых территорий. «Артек» никогда не остается в стороне от социально-значимых событий в нашей стране. С самого утра сотрудники детского центра приносят продукты и средства личной гигиены. Такое вовлечение дает возможность ощутить единство и сопричастность к доброму делу, – рассказала руководитель управления психологического сопровождения МДЦ «Артек» Наталья Гончарова.

На протяжении своей почти 100-летней истории «Артек» никогда не остается в стороне от общей беды, одним из первых приходит на помощь к тем, кто в ней нуждается. Гуманитарные и патриотические акции поддерживают не только сотрудники «Артека», но и воспитанники детского центра. В каждую смену артековцы пишут письма военным, выражая свою поддержку защитникам Родины, собирают книги для своих юных сверстников новых российских регионов.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».