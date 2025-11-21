В МДЦ «Артек» собрали рекордный урожай оливок для участников СВО

Юбилейный праздник сбора оливок прошел в пятницу в Международном детском центре «Артек» в Республике Крым. Участники собрали рекордный урожай в 262 кг, который отправят российским военнослужащим на СВО, сообщила пресс-служба центра.

Артековцы собрали рекордный урожай оливок для участников СВО. За час дружной работы дети собрали 262 кг плодов, которые после переработки в Никитском ботаническом саду будут отправлены российским военнослужащим — участникам специальной военной операции, — сообщили в центре.

Праздник прошел в оливковой роще детского лагеря «Лазурный», которая была посажена ветеранами и сотрудниками «Артека» 15 марта 1997 года в честь 60-летия лагеря. В 2017 году, в день празднования 80-летия «Лазурного», в роще высадили новые саженцы, с 2016 года здесь отмечается праздник сбора урожая.

источник: ТАСС

Просмотры: 10