В МДЦ "Артек" собрали рекордный урожай оливок для участников СВО
фото: © Официальный аккаунт МДЦ "Артек" во "ВКонтакте"

В МДЦ «Артек» собрали рекордный урожай оливок для участников СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Артек 15:31 21.11.2025

Юбилейный праздник сбора оливок прошел в пятницу в Международном детском центре «Артек» в Республике Крым. Участники собрали рекордный урожай в 262 кг, который отправят российским военнослужащим на СВО, сообщила пресс-служба центра.

Артековцы собрали рекордный урожай оливок для участников СВО. За час дружной работы дети собрали 262 кг плодов, которые после переработки в Никитском ботаническом саду будут отправлены российским военнослужащим — участникам специальной военной операции, — сообщили в центре.

Праздник прошел в оливковой роще детского лагеря «Лазурный», которая была посажена ветеранами и сотрудниками «Артека» 15 марта 1997 года в честь 60-летия лагеря. В 2017 году, в день празднования 80-летия «Лазурного», в роще высадили новые саженцы, с 2016 года здесь отмечается праздник сбора урожая.

источник: ТАСС

Просмотры: 10

